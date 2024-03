Gyökeresen megrázta Berlint a kiszivárgott beszélgetés, „fejek fognak hullani”

Pesszimisták a nagyvilág üzleti nagyágyúi

A bizalmi indikátorok 2024 első heteiben egyelőre nem mutattak javulást, sőt januárban továbbra is átlag alattiak voltak. A Makronóm Intézet bizalmi hőtérképe némileg optimistább képet fest: az Egyesült Államokban és Kínában a feldolgozóipar és az általános üzleti hangulat jobb lett, viszont az eurozónában stagnálás következett be az előző hónapok örvendetesebb trendjei után. Magyarországon is érzékelhető volt az ipari és az építőipari bizalom csökkenése. Emellett – többek között – a németországi üzleti hangulatot mérő Ifo index januári értékei is elmaradtak az előrejelzésekhez képest.