Amerikában azt hiszik, rájöttek Orbán Viktor legnagyobb titkára

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

***

Orbán Viktor egy tízmilliós ország vezetőjeként messze a súlycsoportja fölött teljesít – véli Kim Lane Scheppele, a Princeton Egyetem professzora a The Washington Post beszámolója alapján. Az ismert baloldali elemző azt állítja, hogy

a magyar miniszterelnök a figyelemmel együtt hatalmat is kap, amelyet az udvariassági szabályok megszegésével ér el.

A cikk szerint bár Orbán Viktor elszigetelte Magyarországot számos szövetségesétől az Európai Unióban és a NATO-ban, eközben rajongókat szerzett az amerikai republikánusok körében.

Korábban a világ egyik legelismertebb hetilapjában, a The Economistban is címlapsztorit írtak Orbán Viktorról és szövetségeseiről. „Érzik, hogy most övék a konzervativizmus, és igazuk lehet" – állapította meg a szerző.