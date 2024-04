Áll a bál az USA-ban, mert nem mindenki meri kijelenteni a baloldalon, hogy Orbán Viktor „önkényúr”

Nyitókép: ZOLTAN FISCHER / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFICE / AFP

A The New York Timeson megjelent elemzés részben Magyarország példáján mutatja be, hogy kampány idején könnyen ellentétbe kerülhetnek Joe Biden választási céljai, illetve Amerika külpolitikai érdekei. Ezt mi sem mutatja jobban annál, amikor Donald Trump vendégül látta Orbán Viktort Mar-a-Lagóban és Biden közben diktátornak nevezte a magyar kormányfőt. Azonban a State Department (amerikai külügyminisztérium) nem volt hajlandó ugyanezt a jelzőt aggatni egy NATO-szövetségesre.

Washingtonban ugyanakkor megvan a vélemény a kormányfőről, ám csak szőrmentén bírálják, amiért „leépíti a demokráciát”. Ellenben amikor Orbán felkereste Trumpot, Biden kortesstábja úgy értékelte, hogy a korábbi elnök olyan latorállamok vezetőit látja vendégül, mint az „önkényúr” Orbán. Biden később finomhangolta véleményét, amikor úgy fogalmazott, hogy a magyar vezető „zsarnokságot igyekszik bevezetni”.

A két nyilatkozat miatt feszült politikai helyzet alakult ki, mert Budapesten berendelték az amerikai nagykövetet. A nehéz helyzetbe kerülő Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó

nem volt hajlandó kijelenteni, hogy Orbán egy önkényúr, bár aggodalmát fejezte ki a magyar demokratikus intézmények elleni támadások miatt.

Heather Conley, a Német Marshall Alapítvány elnöke szomorúnak tartja, hogy Magyarország téma mind a külpolitikában, mind a korteshadjáratban. „Viszont ha Orbánt diktátornak minősítik, annak diplomáciai következményei vannak” – mondta.