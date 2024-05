Schiffer András nyíltan közölte, hogy kit támogat Budapesten

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

„Budapesten, hajrá, Székely Sándor, a Szolidaritás Mozgalom elnöke!” – írta Facebook-oldalán Schiffer András.

Az LMP egykori társelnöke ezzel a döntésével nem kis meglepetést okozott. Székely Sándorék kedden adták le a fővárosi listájukat, amelyet a mozgalom elnöke vezet. Székely egyébként egyéni önkormányzati képviselőnek is indul a XX. kerületben – írta a Magyar Nemzet.

A Szolidaritás Budapest-szerte indít polgármesterjelölteket és képviselőjelölteket is. Olyan politikusok is színeikben indulnak egyes kerületekben, akik jelenleg a baloldali összefogás színeiben egyéni önkormányzati képviselők. A lap közölte, hogy Szolidaritás listáján ismert név még az egykori erzsébetvárosi szocialista polgármester, Hunwald György is, aki ezúttal is elindul a VII. kerület polgármesteri címéért.

