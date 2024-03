Akik még húsvétkor sem hagyják abba a politizálást

Nyitókép: pecsiegyhazmegye.hu

A kereszténység húsvéti ünnepe a feltámadásról, az új életről, a megváltásról és az új esélyről szól, miközben a háborúk, a migráció, a gazdasági problémák, illetve a nyersanyagválság miatt a világ tudatát továbbra is elárasztják a halál gondolatai – gondoljunk csak a vitákra az eutanáziáról és az abortuszról.

A politikusok tördelik a kezüket a háború és az éhínség miatt, miközben hatalmas összegeket fizetnek rakétákért és további fegyverekért, ezzel egy időben pedig igyekeznek humanitárius segítséget nyújtani. Ha az élet értékes, miért olyan nehéz helyesen cselekedni? Az Egyesült Államokban húsvétkor csak tovább élesednek a viták, az életkérdésekről alkotott véleménykülönbségek komoly ellentéteket váltanak ki nemzeti és állami szinten egyaránt – írja a National Catholic Reporter.

Az élet védelme

Mióta a Legfelsőbb Bíróság az egyes államok hatáskörébe utalta a legalizált abortusz kérdését, néhány abortusz ellenes törvényt hozott, míg mások mellette érveltek. Kalifornia, Michigan, Ohio és Vermont állam alkotmánya engedélyezte az abortuszt, több azonban törvényesen védi a magzatot. Az abortuszt tiltó 14 államban eközben egyes törvények olyan szélsőségesek, hogy már kifejezetten veszélyesek az anyák életére nézve.

Sokan hangot adtak nemtetszésüknek, mondván, miért hozhatnak orvosi döntéseket a politikusok? Abszurd, hogy az Egyesült Államok nem tudja megvédeni a saját állampolgárait az állami törvényhozástól.

Ezzel párhuzamosan ráadásul az a gondolat is egyre nagyobb teret hódít a tengerentúlon, hogy az emberi élet nélkülözhető: az állami törvényhozók magukra vállalták annak eldöntését, hogyan lehessen véget vetni az emberi életnek. Kanada példáját követve az Egyesült Államok több állama is az eutanáziát támogató döntéseket hoz.

A feláldozhatók?

New York állam közgyűlésének bizottságában például van egy „orvosi segítség a haldoklásban” törvényjavaslat, amely tulajdonképpen az asszisztált öngyilkosság. A meghatározás szerint „az orvos olyan gyógyszert írhat fel egy szakképzett személynek, amelyet az egyén döntése alapján saját maga adhat be a halál előidézéséhez”.

És New York állam ezzel nincs egyedül, mellette Illinois, New Hampshire, Maryland, Michigan és Virginia is tárgyalja a kérdést, tíz állam – Kalifornia, Colorado, Hawaii, Maine, Montana, New Jersey, New Mexico, Oregon, Vermont, Washington – illetve District of Columbia – pedig már engedélyezte is.

Annak ellenére, hogy az ottani politikusok saját bevallásuk szerint az állampolgárokról való gondoskodást tűzték zászlajukra, igyekeznek segíteni szélsőséges esetekben is, háború, éhínség vagy politikai zavargások idején, mégis úgy tűnik, egyre nyitottabbak azok kiiktatására, akiket feláldozhatóknak tartanak, legyen akár az abortusz vagy a támogatott öngyilkosság által.

Rendelkezés a sors fölött

Aztán ott van az emberi megtermékenyítés folyamata, amely során több életképes megtermékenyített petesejtet hoznak létre, amelyeket később bármely nő ki tud hordani. A fennmaradó embriókat lefagyasztják, később adott esetben megsemmisítik. Úgy tűnik, hogy a beültetett embriók szelektív csökkentése átadta a helyét a szelektív beültetésnek.

A mesterséges megtermékenyítés az abortusszal kombinálva rendkívül közel került az eugenika területéhez.

Nagy kérdés, a politikusok tisztában vannak vele, hogy milyen érzékeny terület emberi életek sorsa fölött rendelkezni?

Az emberi élet az emberi élet. Nem a „személyiségről” van szó, hanem arról, hogy megértsük: legyen az embrionális, magzati, fogyatékos vagy veszélyeztetett: az ember, akkor is ember.

Jézus Krisztus feltámadásának keresztény húsvéti ünnepe magában foglalja a halál utáni élet ígéretét. Akár egyetértünk, akár nem értünk egyet azzal, amit a vallások tanítanak, amíg saját korlátozott életünk véget nem ér, mindannyiunknak meg kell védenünk az emberiséget.