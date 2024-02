„Lars Bern svéd elemző szerint »a Nyugat addig nem nyugszik, amíg le nem igázza Oroszországot. Ezért kell a NATO, nem pedig országaink védelme érdekében.«

Mondták ezt mások is sokszor, tényekkel alátámasztva, amiből viszont az következik, hogy itt az ideje a NATO újragondolásának, mert a végén egy rossz lépés Európa pusztulásához vezethet.

Sok szempontból döbbenetes az a tendencia, amit napjaink­ban megélünk NATO-ügyben. A katonai tömb deklarált céljai többnyire nincsenek köszönőviszonyban a megvalósult gyakorlattal. Védelem?

Az elmúlt harminc évben láttuk, hogy olyan konfliktusban harcoltak NATO-hadosztályok, amelyeket az USA a külpolitikai érdeke mentén saját maga provokált ki. Mi, európaiak csendesen tűrtük, még kritikát hordozó cikk is alig jelent meg, amikor más földrészeken gyilkoltak a ­NATO-fegyverek.

Látható módon most sem akaródzik élesen tiltakozni azon tendencia ellen, amikor már saját életünk válik harctérré a 2024. január 31-től május 31-ig tartó, az úgynevezett Suwalki-folyosó térségében elindított hadgyakorlatot látva. Harmincegy ország plusz Svédország részvételével vette kezdetét a »békevédelmi« terv. Amiben mintegy kilencvenezer katona – köztük magyarok is –, ötven hadihajó, nyolcvan repülőgép, 133 harckocsi, továbbá több mint ezer harcjármű bevetésével próbálják ki, hogyan lehetne Oroszországot térdre kényszeríteni. A nem is titkolt célt, amit érthetetlen módon nem minősítettek hadititoknak, az ukrajnai vereségtől kétségbeesett dühöt mutató NATO-hadvezetés agyalta ki.

A provokáció háttere, hogy világossá vált: Oroszország közelmúltbeli katonai doktrínájában nem szerepelt Európa megszállása.

Egyszerűen azért, mert nem volt meg a gazdasági és katonai képessége, valamint politikai akarata sem az ukrajnai események előtt. No meg Moszkvában is hittek abban, hogy mindenki békét akar Európa földjén.”

