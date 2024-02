Szijjártó Péter kíméletlenül őszintén fogalmazott az EU szankciói kapcsán

Mint megírtuk, Sopronbánfalván tart kihelyezett ülést a kormány, a háromnapos esemény kedden zárul. A határ mellől bejelentkezett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki a tárcáját érintő égető kérdésekben is folyamatosan egyeztet. Arról számolt be, hogy telefonon beszélt észt hivatali partnerével, akivel több fontos, a két országot érintő kérdésről is szót váltott.