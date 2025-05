„A Harcosok Klubja, mármint a rendezvény émelyítő volt. Amerikai típusú politikai show, megagiga izé, látványvilágát és hangoltságát teki”ntve egy TEDx-rendezvény keresztezve egy ketrecharcos meccs fölvezetőjével, ilyesmi. A hangvétele különösebb újdonságot nem jelentett.

Orbánon enyhén szólva is lötyögött a digitális sereg vezére-kabát. Nem mondhatni, hogy az ő pályája ez. Ezzel együtt nem most fog kiderülni, hogy ez a projekt politikai tévedés vagy siker volt-e. Hanem jövő áprilisban.

Egy politikai erő online aktorok tömegét akarja bevetni, veti be a közösségi térbe(n). Aki az elmúlt egy évben figyelte a magyar közéletet, látott már ilyen, hogy is mondjam, digitális áradást.

Márkaneveket, címeket, ilyesmiket szoktak kontextusukból kiragadni a tömegkultúrában (a mai politika, a média, a kommunikáció is az). Nem ez volt az első eset és nem is az utolsó. Hogy itt egy ukrán származású, meleg szerző regényéből készült kultfilmről van szó, az azért kissé pikáns. Orbán Viktor ezt a pikantériát nyilván leszarja, ahogy a politikai közössége tagjai is.

Szórakoztatónak szórakoztató a dolog, mármint Palahniuk meg a pikantéria, ez kétségtelen, és lehet is menni a szerzőhöz véleményért, Orbánék minden bizonnyal azt is leszarják.

Lehet ezen kacagni is, ön- és éntudaterősítő, igazolást jelentő csoportterápiának megteszi. Másnak nem igen.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán