Nógrádi György szerint Macron javaslata a harmadik világháború előjátéka

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő volt az ATV Start vendége. A szakértő az ukrajnai háború kapcsán arról beszélt, hogy az oroszok a közelmúltban ugyan elfoglaltak néhány települést, de stratégiai áttörés egyelőre nem következett be.

Mint emlékeztetett: le kellett váltani az ukrán főparancsnokot, mert bejelentette, hogy Ukrajna nem képes támadó háborút vívni, míg Zelenszkij szerint viszont igen. Az ukrán elnök ugyanis bejelentette, hogy napi 1000-1500 métert kell előremenni. „Ehhez képest egy tapodtat nem mozdulnak” – jegyezte meg Nógrádi.

Az ukrán vezetés korrupciógyanúja kapcsán elmondta, az, hogy Zelenszkij anyósa több millió euróért vett egy villát Egyiptomban, és az, hogy az ukrán elnöknek van egy háza Toszkánában, erősen felveti a korrupció gyanúját, ugyanis mint fogalmaz: „ha összeadjuk az elmúlt kétszáz éves jövedelmét, akkor sem jön ki”.

Nógrádi szerint Zelenszkij olyan katonai vezetőt akar, aki elfogadja őt,

azonban a korábbi katonai vezető népszerűbb volt, mint ő maga.

A szakértő emlékeztetett arra is: Zelenszkij azzal próbálta meggyőzni az európai vezetőket, hogy ha küldenek rakétákat, akkor az ukránok azt csak az oroszok által megszállt területeket fogják lőni. Azt is kiemelte, hogy Zelenszkij meg van győződve róla, hogyha most választásokat tartanának, azokat megnyerné.

„Én ebben nem vagyok biztos, de én Budapestről nézem az eseményeket” – szögezte le Nógrádi ennek kapcsán.

Navalnij halála ügyében pedig úgy fogalmazott: rendkívül érdekesnek tartja, hogy az ukrán katonai vezetés a napokban bejelentette, hogy valóban egy vérrög okozta az orosz ellenzéki politikus halálát.

A közelgő orosz választások kapcsán a szakértő kiemelte:

Putyin választási győzelme biztos.

Nógrádi György arra is felhívta a figyelmet, hogy mindenképp vészjósló, hogy a napokban Macron francia elnök azt nyilatkozta, hogy ha kell, küldjünk európai csapatokat Ukrajnába. „Én nem tudom honnan vette ezt az ötletet,

de ez a harmadik világháború előjátéka”

– mondta, majd emlékeztetett arra is, hogy az amerikai külügyminiszter ezzel párhuzamosan pedig arról beszélt, hogy létre kell hozni egy európai hadsereget.

Nyitókép: képernyőfotó ATV