„Mai lapszámunkban Rod Dreher remek elemzést közöl Trump harcáról, ebből idézzük a kezdőmondatot: »Az amerikai elnökválasztás valószínűleg azon múlik majd, hogy az amerikai választók hogyan felelnek a kérdésre: Egyébként ez kinek az országa?« Ahogyan mondani szokták, talált, süllyedt…

Az amerikai választásokról évtizedek óta leírják az elemzők, hogy gyakran olyan témák döntik el, amelyeket Európában nem értünk vagy nem veszünk eléggé figyelembe. Ilyen volt hajdanán például – sok más téma mellett – az egészségbiztosítás, és valóban, Obama elnöksége idején mi is többet olvastunk, hallottunk erről, mint sok más fontos ügyről. Mára azonban alapvetően átrendeződtek az erővonalak, ezért határozottan egyetértünk Rod Dreherrel.

A Biden-adminisztráció ugyanis soha eddig nem tapasztalt mértékben ösztönzi az illegális bevándorlást, így az a kérdés, hogy kinek az országa is voltaképpen az Egyesült Államok, valóban perdöntő lehet néhány hónap múlva.

A demokraták elsősorban ideológiai rögeszméik miatt nyitották meg a határokat – ez tehát legyen elvi ok, még ha kínos is, mégis ez az igazság. Annál praktikusabb elgondolás azonban, hogy azért is támogatják a sok-sok millió illegális bevándorlót, mert idővel szavazóként számítanak rájuk. Tény, hogy a jövevények jelentős többsége a liberális Amerikát szimpatikusabbnak tartja a hagyományosnál, hiszen jelenleg hatósági tortúrák nélkül, saját anyanyelvi-kulturális közegében élhet, aki tegnap átlépte az amerikai–mexikói határt.”

