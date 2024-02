Jelentős áttörés: sikeresen landolt az első magáncég által gyártott eszköz Holdon

Az Intuitive Machines nevű amerikai vállalat könnyen történelmet írhat azzal, hogy nekik sikerült elsőként kereskedelmi alapon űreszközt eljuttatniuk a Holdra. Az Odysseus nevű holdkomp, melyet egyébként telefonfülke nagyságúra terveztek, a Hold déli pólusának közelében landolt február 22-én – írta meg a BBC.

Az űrturizmus kapujában

Ez az esemény azért is jelentős, mivel az Apollo-17 1972-es leszállása óta ez az első amerikai űreszköz a Holdon. Emellett az Odysseus megdöntött egy korábbi, az indiai rekordot is, ugyanis ezáltal az amerikai cég eszköze lett a Hold legdélebbi pontjára eljuttatott, ember alkotta eszköz is.

Ezen túlmenően ez az első olyan eszköz, ami egy magáncéghez tartozik és a Holdon található.

A cikk szerint a NASA hat tudományos műszer számára vásárolt helyet az Odysseuson, amit most elküldtek a Holdra. Bill Nelson, a NASA igazgatója is gratulált, és a küldetést „diadalnak” nevezte. Az eredmény lényegben azt jelenti hogy USA fél évszázad után visszatért a Holdra.

Amit kétségkívül megerősíthetünk, az az, hogy felszerelésünk a Hold felszínén van, és továbbítjuk

– jelentette be Tim Crain repülési igazgató.

