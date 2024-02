Bolondok napja: április 1-től legális lehet a kannabisz a németeknél

Karl Lauterbach német egészségügyi miniszter eddig is nagy szószólója volt a kannabisz legalizációjának, most azonban úgy tűnik a ZDF szerint, hogy valóra válhat az álma, ugyanis a megjelent hírek szerint Németországban áprilistól dekriminalizálhatják a kábítószert. A tárcavezető szerint a jövőben rekreációs célra lehetne 18 éves kor felett, kis mennyiségben termeszteni és fogyasztani a marihuánát. A tervezet része, hogy kikerülne az anyag a kábítószertörvény hatálya alól, ahol jelenleg például a heroinnal együtt szerepel és

18 éves kor felett engedélyeznék 25 gramm kannabisz birtoklását.

Bár kereskedni tilos lenne vele április után is, azonban létrehoznának úgynevezet kannabisz-klubokat is, ahol a tagok közösen termeszthetnének és egymásnak adhatnák a kábító hatású anyagot. A téma annyira megosztó, hogy nemcsak az ellenzéki CDU és a CSU is ellenezte, de még a német kormányt alakító koalíciós felek között sem volt meg a közös álláspont. A német parlament februárban szavazhat a tervezetről, azonban a Bundestag mellett a Bundesrat támogatására is szükség van.

Lauterbach amúgy azzal érvel a legalizáció mellett, hogy sokan így is kábítószereznek és jobb lenne, ha adalékanyag nélküli, „megfelelő minőségű” terméket használhatnának.

Nyitókép: Cecilia SANCHEZ / AFP