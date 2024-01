„A csúcspont szerdán következett, amikor is az EP balliberális többsége a Bizottságon kérte számon, hogy ugyan miért adta oda hazánknak a neki járó források egyharmadát? Az unásig ismert, diktatúrára, véleményszabadság korlátozására és jogállamiság sérülésére vonatkozó toposzokat hallva Ursula von der Leyen bizottsági elnök igyekezett is gyorsan leszögezni, hogy a maradék kétharmad felszabadításából egy tapodtat sem engednek addig, amíg például az LMBTQ jogok nincsenek biztosítva megfelelően hazánkban.

Persze tudjuk, szegény Ursula a túléléséért küzd, az EP többsége nélkül ugyanis esélye sincs egy második elnöki ciklusra. Nagy igyekezetében ugyanakkor ismét leleplezte, hogy mennyire politikai az az eljárás, amely Magyarország ellen zajlik.

Mert tessék csak mondani, miért is sérül a vitatott gyermekvédelmi törvénnyel az LMBTQ közösségek joga? És egyébként mi köze van az Európai Unió intézményeinek ahhoz, hogy milyen a gyermekekkel kapcsolatos szabályozás az egyes tagállamokban? Semmi. Ezek a kérdések ugyanis nem tartoznak Uniós hatáskörbe. Pontosan ezért képmutató, hogy jogi alapon köti ehhez a jogosan járó pénzek kifizetését Brüsszel, mert ezek valójában tisztán és nyíltan politikai szempontok.

Persze az EP-képviselők még ezzel sem elégedtek meg. Közülük 120-an aláírtak egy olyan kezdeményezést is, amely megfosztaná Magyarországot a szavazati jogától. Hogy miért? Miért éppen azt az országot, amelynek a jogrendszerét épp most világította át a lehető legtüzetesebben Brüsszel és amelyre azt mondta, hogy rendben van? Azért, mert a magyar kormány mer mást gondolni, és ezt el is mondja.

A brüsszeli fősodortól eltérően vélekedőknek, a másképp gondolkodóknak pedig most ez a jussuk. A gondolkodás nem változik, csak az eszköz: ami régen a Gulag volt, ma a szavazati jog megvonása.

A legrosszabb az egészben, hogy az ezt kezdeményezőket annyira elvakította a gyűlölet, hogy nem veszik észre, vagy nem érdekli őket, hogy a demokrácia nevében éppen ők azok, akik antidemokratikus módszereket alkalmaznának. Ez az a vakság és elvakultság, amelyet meg kell állítani a júniusi EP választáson. Mert ha ez így megy tovább, az Európai Unió hosszú távon és szépen lassan saját magát számolja fel. Márpedig mi szeretjük Európát és az Európai Uniót. Éppen ezért kell tenni a megmaradásáért.”

