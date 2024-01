„Ever closer union – A Lisszaboni szerződés e sokat hivatkozott mondata maga a globalista program, ami leginkább az euró(adósság)zónán keresztül halad a megvalósítás irányába. Az eurózóna adóssága egy olyan béklyó, amely minden szerzősénél erősebben köti össze a hitelező és az adós országokat. Ahogy Marine Le Pen (2017) és Matteo Salvini (2019) valódi megbuktatását is az euróból való potenciális kilépés felvetése okozta, úgy a német AfD is a tűzzel játszik, amikor népszavazást javasol Németország uniós és ezzel eurózóna tagságáról.

Nézzük előbb a Dexit népszavazás felvetésének politikai kommunikációs vetületét, mert az egyszerűbb. A mélyrepülésben lévő berlini jelzőlámpa-koalíció pártjai a Soros-hálózat által is finanszírozott Correctiv »oknyomozására« hivatkozva látványosan felháborodtak azon, hogy néhány AfD-politikus és szakértő borgőzös hangulatában a remigráció megvalósíthatóságát firtatta. Ez akár nem német származású német állampolgárok deportálását is jelentené, ami ellen könnyű mozgósítani a vörös-zöld kormányok nagyvonalú honosítási politikája révén »németté« vált nagyvárosi rétegeket. A hathatós állami és szakszervezeti hátszéllel rendezett AfD-ellenes tüntetések régen látott tömegeket visznek az utcára, ami átalakítja a mainstream média híreit. Kevesebb szó esik a gázkazánok és dízelautók betiltásáról, a rekordmagas adókról és az ipar elvándorlásáról.

Persze az AfD-t sem kell félteni! Női társelnökük (Alice Weidl) egy interjúban felvetette, hogy kormányra kerülésük esetén népszavazást tartanának Németország uniós tagságáról. Szerinte pártja legkésőbb 2029-re kikerül a politikai karanténból, kormányra jut, és akkor kezdeményezni fogja a Dexit-népszavazást.

A német uniós tagság támogatói régóta csak relatív többségben vannak, 48 százalék támogatja, 43 százalék ellenzi azt. Utóbbi érték az az AfD jelenlegi támogatottságának duplája, így bőven van növekedési potenciál.

Az EU legnagyobb gazdaságaként Németország garantálja a közös valuta értékének 26 százalékát, a Dexit az euró alól húzná ki a szőnyeget, ezért a jelenlegi politikai-hatalmi viszonyok között elképzelhetetlen. Persze sok minden változik, így a német gazdaság ereje is, amely a Világbank becslése szerint 2030-ra Oroszország mögött már csak az ötödik lesz, és az egyetlen nyugat-európai a top tízben. Az is új, hogy a német alsó középosztály után immáron a gazdák, fuvarozók, vendéglősök és a teherviselő réteg nem állami alkalmazott része is rádöbbent arra, hogy a helyzet csak rosszabb lesz és a jelenlegi politikai viszonyok között esély sincsen a javulásra.

Brüsszel pont ezért erőlteti a »Hamilton-pillanatot« és szeretne minél több uniós hitelt felvetetni a tagországokkal. A képlet egyszerű: minél nagyobb a »közös« adósság, annál több »közös« bevételre van szükség, amely – például CO2-kvóta, tranzakciós illeték, vagy a digitális platformok adója formájában – a tagállami parlamentek alkalmankénti hozzájárulása nélkül, automatikusan folyna be a brüsszeli kasszába.”

***