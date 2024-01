Betiltják a radikális jobboldali párt finanszírozását Németországban

Döntést hozott a német szövetségi alkotmánybíróság: megvonják az állami finanszírozást a Haza (Heimat) nevű radikális jobboldali kispárttól.

Az egykor Németország Nemzeti Demokrata Pártja (NPD) néven futó szerveződés sokáig a teljes német szélsőjobb szcéna gyűjtőpártja volt, a bőrfejűekig bezárólag. Az 1964-ben alapított NPD neve hasonlított is az egykor NSDAP-ra, és a kezdetektől a nyugatnémet radikális jobboldali szimpatizánsok pártja volt, amelynek rögtön a hatvanas években volt a legsikeresebb időszaka. Az 1965-ös választáson 2 százalékot, az 1969-esen pedig 4,3 százalékot értek el, tehát a hippikorszak és balos mozgalmak csúcsidőszakában majdnem bejutottak a Bundestagba. 1968-ban Baden-Württembergben pedig 9,8 százalékkal masíroztak be a tartományi parlamentbe.

A hanyatlás hosszú évtizedei jöttek ezután,

a változó korszellem és az NSZK-jólét kihúzta az NPD lába alól a talajt.

A kilencvenes-kétezres években a párt már a legszélsőségesebb elemek, bőrfejűek és radikális ideológusok kispártja lett, ami leginkább azzal került a hírekbe, hogy a német hatóságok folyamatosan vizsgálódás alatt tartották. A betiltás Damoklész-kardja is ott lebegett fölöttük, és nincs kétség afelől, hogy a szolgálatok be is épültek a párt szervezetébe.

A legutóbbi évek már a mérhető támogatottság elszivárgásáról és a pénztelenségről szóltak az NPD életében, miközben

a jobboldali érzelmű, rendszerrel elégedetlen tömegeket elszívta magához egy új erő, az AfD.

Az NPD talán utolsó próbálkozásként 2023 nyarán átnevezte magát Haza (Heimat) párttá, az 1945 előtti időkre emlékeztető vörös-fehér-fekete színeiket pedig friss élénksárgára cserélték.

Újjászületési terveiket viszont talán véglegesen ellehetetleníti a német alkotmánybíróság keddi döntése, mely szerint kizárják őket hat évre az állami pártfinanszírozási rendszerből. Az indok: a párt szerintük továbbra is a szabad, demokratikus alkotmányos államrend ellenében határozza meg magát, annak gyengítése a célja.

A német sajtó miközben beszámol a Heimat-döntésről, jellemzően rögtön rátér az AfD-re. A kérdés ma már az, hogy a Heimatnál jóval nagyobb, immár minden negyedik német választó által támogatott AfD-t is betiltja-e a bíróság, vagy legalábbis megvonják-e tőlük az állami finanszírozást.

Igény, az volna erre a döntésre: a CDU-tól a német baloldali mainstream pártokig és sajtóig

sokan követelik a rendszerkritikus kihívók betiltását.

A Heimat párt ellen hozott finanszírozás-megvonási döntés pedig sokak szerint jó precedens arra, hogy legközelebb az AfD-vel szemben járjanak el így.

A német közszolgálati Tagesschau is ezt a kérdést firtatja friss cikkében, emlékeztetve olvasóit arra, hogy az AfD 2023-ban több mint 11 millió eurót kapott az államtól.

Heribert Prantl korábbi bíró, a Süddeutsche Zeitung szerzője pedig arról beszél: az alaptörvényben „ott vannak a fegyverek a demokrácia és a jogállam védelmében, és ezeket használni is kell, ha szükség van rájuk”. Prantl hozzáteszi:

„Nem lehet azt mondani, hogy ha sokan választják az AfD-t, akkor még támogatnunk is kell őket”,

és ha az AfD megsérti az emberi jogokat és ezzel az alkotmányt, akkor az alkotmány „fegyvereit” is be kell vetni ellene – érvel a volt bíró.