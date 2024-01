A woke-propaganda gyöngyszeme

„Első számú kedvencem egyértelműen az Elveszett próféciák című sorozat volt, amely az Amazon kínálatában található meg. A sorozat egy angyalról és egy démonról szól, akik természetesen szerelmesek egymásba, és ugyan az érzelmi kötődésük szinte egyértelmű, de csak a második évad végére találnak egymásra és forrnak egybe meg össze egy nagy, szenvedélyes csók formájában. Addig azonban néhányszor megmentik a világot, amely a szennyező, felelőtlen, a környezetükkel nem törődő emberek, az atomenergia és a fosszilis energiahordozók használata miatt, illetve a lényegében félhülye Gábriel arkangyal miatt kerül folyton veszélybe.

A többi angyal is egy óvodás értelmi képességeivel rendelkezik – bár mindegyik nő, és nagyrészt fekete –, de Isten sem komplett, kegyetlen, és folyton olyan döntéseket hoz, amelyek azt bizonyítják, hogy fogalma sincs semmiről, azaz egy dilettáns idióta. Láthatjuk például azt is, hogy Ádámot és Évát kiűzik a paradicsomból, amivel nem is lenne különösebb baj, azon kívül, hogy a szerelmesek feketék.

Persze ezen a ponton már szinte örültem, hogy mindössze ebben tértek el az eredeti »forgatókönyvtől«, a Bibliá­tól, hiszen az LMBTQ-aktivizmussal foglalkozó alkotók akár nagyobbat is álmodhattak volna, mondjuk akképpen, hogy Ádám párját egy transznemű nő vagy egy tagbaszakadt fekete férfi alakítja.

Majd talán legközelebb.

A fekete Ádámból persze az is következik, hogy Isten is fekete, ugyanis tudvalevő, hogy a Teremtő az embert a saját képére formálta. Oda se neki.”

