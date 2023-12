„Miután a legtöbben kellőképpen teleették magukat a karácsonnyal, megtapasztalták a »szeretetünnep« lényegét, talán többekben felötlött jóllakottan a kérdés: jó, de mit ünneplünk december 26-án, karácsony második napján? Ez Szent István ünnepe, de nem az államalapító királyunké, hanem a kereszténység első vértanújáé. Őáltala rögtön Krisztus születése, a nagy ünnep után az üldöztetés kerül előtérbe. Ez persze kétezer évvel ezelőtt, teljesen más körülmények közt volt, ma már nem ilyen világot élünk – gondolhatjuk a bejgli mellé. De nézzünk csak szét, hogy tényleg így van-e!

Évek óta hírek jönnek arról, hogy megrongálják a betlehemeket imitt-amott.

Tehát nem keresztes lovagok ellen harcolnak az elkövetők, hanem hősiesen széttörik, tönkreteszik a Szent Családot ábrázoló alakokat, jellemzően főleg a gyermek Jézust. Gondolhatunk Nyugat-Európára – nem is alaptalanul –, de két éve Gyöngyösön történt ilyen, idén pedig Makón kétszer is. Közben Olaszországban már LGBT-znek is, egy genderlobbival szimpatizáló szégyenpap két anyával ábrázolta a Szent Családot, természetesen sokakban felháborodást keltve. A 444 meg is írta, hogy »purparlé« lett az ügyből; azt, mondjuk, sose írják, hogy purparlé lett például a Soros-plakátokból, mert hát a saját prófétáira és szentjeire az ő hitviláguk is sokkal kényesebb.

Kívül-belül támadja tehát az ördög az Egyházat, azaz kétezer éve nem változtak a célok és a motivációk.

Ezért arra sincs okunk, hogy vértanú Szent István példáját idejétmúltnak gondoljuk. Az az állhatatosság irányadó kell, legyen ma is. Az igeliturgikus naptár az idei december 26-hoz az alábbi részletet rendelte Máté evangéliumából:

»De óvakodjatok az emberektől! Mert átadnak benneteket a törvényszékeknek, és zsinagógáikban megkorbácsolnak majd titeket. Helytartókhoz és királyokhoz hurcolnak benneteket miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. (…) Gyűlöletesek lesztek minden nemzet előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az megmenekül.«

Ne csak arra gondoljunk persze, hogy a szó szoros értelmében az életünkre törnek, habár a tendenciákat elnézve ez sem kizárható. Nézzük csak meg a woke-marxisták és az iszlamisták szövetségét, amikor például a palesztinpárti tüntetés önfeledt karácsonyellenes hőbörgésbe, akár templomrongálásba torkollik! A templomrongálás ugyancsak nem áll távol a militáns feministáktól sem, akik szintén a jelenlegi fősodorbeli valláshoz tartoznak.”

***