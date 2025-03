Szörnyeteggé válhat az Európai Unió – eközben Magyarországnak egyetlen fegyvere marad

Interjút adott a The European Conservative-nak Rodrigo Ballester, az MCC Európai Tanulmányok Műhelyének vezetője. Ebben keményen kritizálta az Európai Unió működését és döntéshozatalát, valamint kifejtette, hogy sok nyugat-európai állam kész feladni szuverenitását. Úgy véli, az EU egy centralizált szörnyeteggé válik.

Hangsúlyozta, hogy

az egyetlen mechanizmus, amely lehetővé teszi Magyarország számára, hogy még mindig megvédje magát az EU autokratikus tendenciáival szemben, az egyhangúság elve a döntéshozatalban.

Hozzátette, a jogállamiság a költségvetés feltételrendszerével kombinálva a zsarolás politikai eszköze lett, ezt bizonyítja Lengyelország esete is. Kiemelte: az EU a gyermekvédelmi törvény és a felsőoktatás kapcsán is olyan területeken avatkozott be Magyarország ügyeibe, amelyek nemzeti hatáskörök.