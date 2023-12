Migránsokat vetne be katonaként Oroszország az ukrajnai háborúban

A BBC most arról számolt be: bizonyítékokat láttak, miszerint számos idegent Ukrajnához közeli katonai táborokba szállítanak az oroszok. A brit portál szerint régi gyakorlat már, hogy a migránsoknak fenntartott gyűjtőtáborokban orosz katonai szolgálatról szóló szerződést tesznek eléjük. Ez viszont most fokozódik is, ahogy

egyre több migráns torlódik fel a lezárt finn határ előtt.

Az Oroszországhoz tartozó, Finnországgal határos karéliai bíróságok ügyiratai szerint az elmúlt három hétben 236 embert – köztük például egy odáig vetődött, negyvenes éveiben járó szomáli férfit – tartóztattak le amiatt, mert érvényes vízum nélkül tartózkodtak orosz területen. E személyeket deportálják a hatóságok. Ugyanez a gyakorlat érvényesül a régi szovjet nevét máig megtartó Leningrádi, valamint Murmanszki Régióban is.

A BBC szerint a letartóztatottakat megkeresik a hadsereg képviselői, jó fizetést, egészségügyi ellátást és orosz tartózkodási engedély megadását kínálva nekik – ha vállalnak egy évnyi katonai szolgálatot. A BBC által megszólaltatott szomáli férfi, Awad arról beszélt: júliusban érkezett Oroszországba, onnan pedig továbbment Belaruszba, és ott hónapokig próbálkozott a Lengyelországba és ezzel az EU-ba való bejutással, de hiába. Majd az internetes chatekben azt olvasta, hogy a finn-orosz határ átjárhatóbb.

Erről viszont elég sokan értesülhettek, és ebből indult ki aztán az őszi finn-orosz határvidéki migrációs válság. A finn hatóságok azzal vádolták az oroszokat, hogy bátorítják a migránsokat a Finnország felé való útjukra, ráadásul abbahagyták az irataik ellenőrzését is.

A finnek szerint az oroszok bicikliket is adtak a migránsoknak,

hogy ezzel tekerjék le gyorsabban az utolsó szakaszt a két ország határáig. A finn hatóságok végül sorra lezárták a határátkelőiket, az utolsót november 29-én.

A BBC által megszólaltatott szomáli férfi szerint nekik nem segített senki, ő maga egy társával taxit bérelt Szentpéterváron, hogy aztán órákig autózzanak egy messzi északi finn határvidék közelébe. Amikor viszont ellenőrizték a taxit, letartóztatták őkt. Másnap el is ítélték, és elszállították egy gyűjtőközpontba. Az eléjük tolt katonai szerződések oroszul voltak írva, ami nem tudtak elolvasni,

csak annyit mondtak nekik, hogy az „egyszerű és jó”.

Awad végül aláírta a deportációtól való félelmében, aztán egy busszal délre szállították őt, egy Ukrajnához közeli katonai táborba. Azt mondta, ekkor jöttek rá, hogy harcba fogják küldeni őket, mert állítása szerint erről nem beszéltek neki az orosz hadsereg emberei. „Nem tudtam, mit írok alá, mert nem az én nyelvemen volt írva. Én menedékkérő vagyok, nem katona” – mondja most a szomáliai migráns.

Mint arról korábbi cikkeinkben is beszámoltunk,

Oroszországban a demográfiára is kihat a lassan két éve zajló ukrajnai háború.

A legképzettebb, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező fiatal férfiak közül sokan vagy kivándorlással, vagy más módokon kibújnak a katonai szolgálat alól, de amennyiben illegalitásba vonulnak, az akár egy életre megnehezíti az Oroszországba való visszatérésüket. Sok orosz pedig elköltözik a keleti, távoli országrészekbe, hogy távol tartsák magukat a háborútól és annak hatásaitól.