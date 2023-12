Kitálalt az ukrán politikus: Az EU-s kormányfők készek lettek volna lábbal tiporni az EU-s jogot, ha Orbán nem megy ki a teremből

Orbán később a Kossuth Rádióban elmondta: 8 óráig győzködte kollégáit, de később nem akart részt venni a rossz döntésben, ugyanakkor egyedül nem is akarta megakadályozni azt. Leszögezte: a további folyamatban még így is 75 alkalma lesz neki, illetve a magyar parlamentnek is akadályt emelni Ukrajna EU-s csatlakozása elé.

A csütörtöki döntés még nem jelent konkrét jogsérelmet Magyarország számára, ezért sem kívánta azt megakadályozni Orbán.

Most a jól értesült ukrán politikus arról beszélt, hogy ha a helyzet kritikusabb lett volna, mint amilyen valójában volt, a 26 uniós tagállam kész lett volna megfosztani Magyarországot a szavazati jogától, és egyhangúlag elfogadni az ukrán ügyet. Más kérdés, hogy ez az uniós jog, az alapszerződések és az évtizedes gyakorlat lábbal tiprása lett volna,

amit nem tudni, hogy hogyan lehetett volna kivitelezni, Stefanisnya erről nem beszélt.

Az Európai Unió állam-és kormányfőket tömörítő Európai Tanács nevű intézményébe ugyanis annak 70-es évekbeli létrejötte óta kialakult szokás, ( ami jogilag is le van fektetve) hogy bizonyos nagyobb súlyú döntések ( ilyen például egy harmadik ország csatalkozása az EU-hoz) csak teljes egyetértéssel születhetnek, ha mindneki beleegyezik.

Ezt hívja a köznyelv vétójognak, és ezt akarja most megszüntetni az Európai Parlament és Guy Verhofstadt.