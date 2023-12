A német bankárok ügye újabb álmatlan éjszakákat okoz Scholznak

Ahogy korábban megírtuk, az utóbbi időben komoly nehézségekkel kellett szembenéznie a német kormánynak: egyrészt a sajtóban növekvő koalíciós feszültségekről lehetett olvasni a baloldali-liberális kormánykoalíció kapcsán, másrészt pedig a jövő évi költségvetés tervezése sem ment zökkenőmentesen.

Mindezek után most Olaf Scholznak most korábbi polgármesteri időszaka miatt kell magyarázkodnia, a Financial Times értesülései szerint ugyanis Scholz idejében a város elengedte egy bank adótartozását.

A lap értesülései szerint Németország egyik legrégebbi magánbankjának társtulajdonosa diszkréten lobbizott Olaf Scholznál egy adóügyben, még 2016-ban.

Ekkoriban Scholz Hamburg polgármestere volt, Christian Olearius, a MM Warburg elnöke ebben az időben többször is találkozott vele, hogy adóengedményt kérjen a bank számára. Annak ellenére, hogy Olearius mindent elkövetett annak érdekében, hogy megvédje a jelenlegi kancellárt, a bankár nyilvánosságra került naplói politikailag komoly károkat okozhat a német vezetőnek.

A vádhatóságok által lefoglalt és az adóügyekkel kapcsolatosan részletesen idézett naplók azokról a találkozókról szólnak, amelyekkel kapcsolatban Scholz azt állítja, hogy nem emlékszik rájuk. A szeptemberben, Bonnban megkezdődött tárgyalás jövő évig is eltarthat. Az eljárás során további kompromittáló részleteket napvilágra kerülhetnek, miközben a kancellárnak koalíciós vitákkal, alacsony népszerűségi mutatókkal, és az egyre romló európai gazdasággal is meg kell küzdenie.



