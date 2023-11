Lemondott a portugál miniszterelnök

A Mandiner kedden beszámolt róla, hogy a portugál rendőrség házkutatást tartott kedden António Costa miniszterelnök rezidenciáján, a kabinetfőnökét pedig őrizetbe vették.

A hatóságok egy korrupciós ügyben nyomoznak.

Nem sokat kellett várni, már be is nyújtotta a lemondását a portugál miniszterelnök. A vizsgálatok Costa baloldali kormánya lítiumbányászattal és hidrogéntermelési projektekkel kapcsolatos állítólagos szabálytalanságaira összpontosítanak. Costa döntését az állami televízióban közvetített beszédében jelentette be, miután Marcelo Rebelo de Sousa államfővel találkozott. A miniszterelnök kijelentette, hogy lelkiismerete tiszta. Az ügyészség korábban közölte, hogy Joao Galamba infrastruktúráért felelős miniszter a korrupciós ügy hivatalos gyanúsítottja, és őrizetbe vették Vítor Escáriát, Costa kabinetfőnökét. Az ellenzék a kormány haladéktalan lemondását követeli.

(MTI, Mandiner)

***