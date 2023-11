Erős bástya Székelyföld

Megkongatták a vészharangot az erdélyi Krónikánál: nemcsak a Partiumban és Közép-Erdély nagyobb városaiban fordul a népességi arányszám, de Székely­földön is sok helyen. A cikk következtetésével nehéz nem egyetérteni, Székelyföld megléte, a magyar többség megtartása esszenciális feltétele a kisebbségi jogok érvényesülésének, ezért küzdeni kell érte s végső soron az ennek megőrzését elősegítő autonómiáért. Azonban az általunk megkérdezett szakértők cáfoltak vagy legalábbis árnyaltak két olyan közhiedelmet vagy közfélelmet, amit a cikk is megfogalmaz. Egyrészt azt, hogy „kimondott kedvezményekben részesülő új lakók érkeznek a székely falvakba és városokba is”, másrészt azt, hogy az utolsó előtti pillanatban vagyunk, mert maholnap elrománosodik Erdély utolsó tömbmagyar szeglete is.

El akarták szigetelni a történelmi Erdélyt Magyarországtól”

„Székelyföld még most is relatíve jól áll, ami többek közt annak köszönhető, hogy a nacionál­kommunista román betelepítésnek hadműveleti jellege is volt: a határ menti településeket akarták gyorsan elrománosítani, illetve el akarták szigetelni a történelmi Erdélyt Magyarországtól” – mutat rá lapunk kérdésére Pászkán Zsolt politológus, a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője. Így esett áldozatul előbb Temesvár, Arad és Szatmárnémeti, majd Nagyvárad és az erdélyi „főváros” Kolozsvár magyar többsége; a hatalom egyrészt tiltotta a környékbeli falvak magyarjainak betelepedését, másrészt a bürokrácia ellátására és a helybeli nagy gyárakba munkaerőnek jelentős létszámban románokat toborzott, akik aztán hozták magukkal a családjukat is, megbillentve a természetes etnikai arányokat. Ezt javarészt nem írásba adott utasításokkal, hanem szóban rendelték el, így ritkán lelni egyértelmű adminisztratív nyomát, „de nem is nagyon kellett utasítani, a hatalom számíthatott mindenben a román társadalom szolidaritására ebben az etnocídiumban, amely az emberi életet, a munkaerőt megkíméli, csak az identitását akarja elvenni”.