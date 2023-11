„Talán az Önök figyelmét sem kerülte el, hogy III. Károly király nagy csinnadratta közepette egyrészt tartott egy nagy beszédet, amely beszéd nagyságát illetően azért már csak a brit monarchia állapotát és reputációját illetően is vannak kétségeim, de másrészt – ez az igazán fontos – kihirdetett egy bizonyos törvényt is, amely – legalábbis a jelekből kiindulva – hamarosan alapjaiban fogja meghatározni Nagy-Britannia mindennapjait.

Mielőtt azonban erről beszélnék, hadd idézzem fel Önök előtt a szocialista embertípust. Ez olyan fajta ember volt, akit a Párt előszeretettel hangoztatott, hogy az majd mennyire máshogy fogja élni az életét, mennyire máshogy fog megnyilvánulni, mennyire különb módon fogja alakítani a világ dolgait, és így tovább, és így tovább. Onnan is meg lehetett még ismerni ezt az ideát, hogy nyilvánvalóan semmi köze sem volt semmilyen realitáshoz sem.

Mint minden más, ez is a szocializmus hazugsága volt, amely szocialisták ugyan még folyók folyásirányát is meg tudták változatni és tavakat is ki tudtak szárítani, soha be nem gyógyuló környezeti sebeket ejtve, de egy dologra még a legnagyobb terror közepette sem voltak képesek. Sem ők, sem semelyik másik, a világtörténelem bármely másik pontján is létező autoritás: megváltoztatni az emberi természetet.

Ezt a bizonyos törvényt a Rishi Sunak-féle csicskakonzervatívok terjesztették be – tudják, ezek a toryk azok, akik a baloldal előtt csúszva-mászva még a melegházasságot is tető alá hozták, abban bízva, hogy akkor majd jár valami jutalomfalat, de egyetlen hibás szó után Cameron ugyanúgy disznóbaszó maradt, mintha a legkeményebb konzervatív politikát folytatta volna. Szóval ez a törvény a jövőben lehetetlenné tenné, hogy a jelenleg 14 évesek, illetve annál fiatalabbak valaha is dohánytermékeket vegyenek az Egyesült Királyságban. Bármilyen cél, amely az emberi természet úgynevezett átszerkesztésére, megváltoztatására irányul, eleve elrendelten kudarcra rendeltetett. Lehet azzal próbálkozni, hogy bizonyos magasztosabb célok érdekében kísérletet tegyenek az alapvető készségek és kívánságok elnyomására, de ezzel csak az illegális piacot sikerült megteremteni, lásd erre eklatáns példaként az 1920-as évek Amerikáját a szesztilalommal és a rapid módon szárba szökkenő maffiával.”