Rendkívüli EU-csúcs: az unió tűzszünetre szólíthat fel az Izrael-Hamász konfliktusban

Kedden este, az EU állam- és kormányfői rendkívüli uniós csúcstalálkozót tartanak a közel-keleti konfliktus kapcsán. A csúcstalálkozót Charles Michel, az Európai Tanács elnöke hívja össze.

A csúcson az Európai Bizottság vezetői „őszinte és nyílt” megbeszélésekre számítanak, céljuk pedig az, hogy rendezzék a helyzetet és egyesítsék az uniós álláspontokat. Az előző hetek kaotikus kommunikációja, és a palesztinoknak szánt uniós támogatásról szóló vita ugyanis kihívás elé állította a Bizottságot.

A konfliktus súlyos biztonsági fenyegetést jelent Európa számára.”

– hangsúlyozta Michel.

Kiemelte, hogy a közel-keleti konfliktus feszültséget okozhat az európai társadalmakban is, ugyanis ez a háború táplálhatja a nyugaton élő szélsőségeket is. Emellett Michel a migrációs hullámok lehetőségére is felhívta a figyelmet.

Nagy a veszélye annak, hogy nagyszámú ember vándorol és költözik olyan szomszédos országokba, amelyek területén már jelentős számú menekült tartózkodik. Ha nem kezelik körültekintően, fennáll a veszélye, hogy a migrációs hullámok továbbterjednek Európába”

– tette hozzá.

A csúcstalálkozóra négy uniós tagállam – Szlovákia, Hollandia, Spanyolország és Lengyelország – ügyvezető kormánnyal érkezik majd.

A konfliktus kapcsán elindul az úgynevezett EU humanitárius légihíd-művelet is, hogy segítséget nyújtson Gázának. Az első járatok életmentő ellátmányokat, gyógyszereket és menedéket szállítanak majd. A találkozó eredményessége és a későbbi közös állásfoglalások nagyban befolyásolják majd az Európai Unió jövőbeli szerepét a konfliktusban.

