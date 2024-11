Beelőzte a Tankcsapdát a kézilabda Eb, Lukács László reagált

Nyitókép: Catch the Spirit TV

A befejező szakaszához érkezett a magyar női kézilabda-válogatott felkészülése a jövő csütörtökön rajtoló, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság előtt. A Golovin Vlagyimir által irányított, olimpiai hatodik helyezett együttes Tatabányán edz, pénteken és vasárnap ugyanitt játssza az utolsó két edzőmeccsét is a kontinenstorna előtt Szlovákia és Ukrajna ellen.

„Ha az Eb szempontjából nézzük, akkor a hétvégi felkészülési tornán való ellenfeleink inkább a macedónokhoz hasonlíthatóak, azon a szinten vannak. A héten arra is koncentrálunk, hogy elemezzük az őszi, románokkal és franciákkal vívott edzőmérkőzéseket, hogy min lehet még javítani, mik voltak a hiányosságaink. Sok mindenben találhatunk még pluszt, apránként szeretnénk előrelépni és csiszolni a játékunkon, ez a legfontosabb” – mondta Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány az M4 Sportnak.

Az Európa-bajnokság debreceni csoportkörében sorrendben Törökország, Svédország és Észak-Macedónia lesz az ellenfelünk. Az Eb mérkőzéseire 16 játékos nevezhető, és köztük van Füzi-Tóvizi Petra is. A DVSC-Schaeffler beállósa ezer szállal kötődik Debrecenhez. A Catch the Spirit TV riportere őt és a Tankcsapda alapítóját és frontemberét, Lukács Lászlót is kérdezte, aki nagykövetként is népszerűsíti a kontinensviadalt. A Loki beállója Szalay Editnek elárulta: nagy Tankcsapda-rajongó, olyannyira, hogy nálunk szinte mindig az ő zenéjük szól az autóban. Ám hozzátette: ez azzal a következménnyel is járt, hogy már kislányként megtanult olyan csúnya szavakat, amiket bőven ráért volna később is. A Tankcsapda énekese elmondta: sporttagozatos gyerekként érthetően vonzódott a mozgáshoz, de legfőképpen mindig a csapatsportokat szerette. Így a kézilabda is a kedvenc sportágai közé tartozik. És jó lokálpatriótaként régebben és most is szurkol a Loki női kéziseinek.

„Most még üres a csarnok, de cikáznak bennem az élmények, az emlékek. Két hetünk van olyan formába hozni magunkat, hogy a válogatottal jól szerepeljünk a debreceni meccseken” – mondta Füzi-Tóvizi Petra.