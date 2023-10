Hadat üzen a francia kormány a hamis bombariadóknak

Idén eddig 299 francia iskolát fenyegettek meg robbantással – csak most csütörtökön rekordszámú 75 alkalommal – a kormány súlyos büntetéseket ígért a rendzavarás okozóira – írta a Remix News. Gabriel Attal oktatási miniszter csütörtökön a France 2 műsorszolgáltatónak elmondta, hogy

a hatóságok példátlan számú bombafenyegetéssel küzdenek,

amelyek indokolatlanul megterhelik az oktatási intézményeket, és további nyomást gyakorolnak az amúgy is telített mentőszolgálatokra. Idén október 16-ig 168 riasztást jegyeztek fel, ami azt jelenti, hogy az elmúlt héten történt az összes bombariadó közel fele. A bombariadók nagy száma miatt több iskola is távoktatásra váltott november 1-jéig.

„Már több tucat diákot letartóztattunk (akik a téves riasztásokért felelősek).

Többen közülük 11, 12 vagy 14 évesek” – mondta Attal a csatornának. Az oktatási miniszter a hamis riasztásokat leadó diákok elleni szigorú fellépést ígért, és figyelmeztette a felelősöket, hogy a hatóságok szélesebb hatásköröket kapnak a nagyobb visszatartó erő biztosítása érdekében. „Egy bizonyos ponton példát kell statuálnunk”– mondta.

Jelenleg a bombariadók bejelentése három évig terjedő szabadságvesztéssel és 50ezer euróig (19 millió forint) terjedő pénzbírsággal büntethető Franciaországban.

A bombariadók riasztó növekedése azonban nem csak az iskolákat érinti. A hogy arról portálunk is beszámolt Franciaországban az elmúlt héten több repülőtéren és turista látványosságnál is jelentettek bombariadókat. A versailles-i kastélyt kevesebb mint egy héten belül már negyedszer kellett biztonsági okokból evakuálni csütörtökön. Továbbá megfenyegettek egy nukleáris kutatóintézetet is.

Gérald Darmanin belügyminiszter csütörtökön arról beszélt, hogy a hogy a jelenség „szétzilálja biztonsági szolgálatokat, és akadályozza a társadalom működését”, és figyelmeztetett, hogy

a hamis fenyegetések „valódi probléma esetén óriási kockázatot jelentenek”.

Darmanin elárulta, hogy a hatóságok jelentős erőforrásokat használnak fel a felelősök felkutatására, a telefonszámok és IP-címek lenyomozásával. „Mindenkit meg fogunk találni” – figyelmeztetett.