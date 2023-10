Demkó Attila: Nem valószínű, hogy egyértelműen ki fog derülni, ki robbantotta fel a gázai kórházat (videó)

Az ATV Start című műsorában Demkó Attila, az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetője az Izraelben zajló háborúról beszélt, és elmondta, mit gondol a Gázai övezetben található kórház elleni támadásról.

A szakértő szerint a Hamász támadása miatt humanitárius katasztrófa alakult ki a Gázai övezetben, és szerinte kicsi az esélye, hogy a közeljövőben tűzszünet legyen. Hozzátette, az Egyesült Államoknak komoly beleszólása van az események alakulásába, így Joe Biden izraeli látogatásán is múlik, hogy meddig fajul el a helyzet.

Európára vonatkozóan a következő kijelentést tette:

„Az európai vezetőknek egy rendkívül vékony vonalon kell itt mennie. Izraelt nyilvánvalóan Európa támogatja, ugyanakkor az európai utcák hangulata is nagyon fontos tényező. Azt is látni kell, hogy kinek van igazán befolyása. Izrael meg fogja hallgatni az Európai Uniót, el fogja fogadni az unió pénzét is, de nem a tanácsait fogja meghallgatni” – mondta a szakértő.

A kedd késő esti, gázai kórház elleni robbantásról azt nyilatkozta, biztos benne, hogy készültek olyan felvételek, amelyek alapján egyértelműen megállapítható, ki lőtte ki a rakétát, de szerinte nem valószínű, hogy elvégeznek egy pártatlan vizsgálatot, amely kimondja az igazságot.

Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Szaber