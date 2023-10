Castel: Izraelben két nap alatt szinte annyi embert mozgósítottak, mint eddig Ukrajna összesen

Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő volt Lánczi Tamás vendége a közmédia 48 perc című műsorában. A téma természetesen nem más volt, mint a közvéleményt három hete utaló izraeli háború. Castel elképzelhetetlennek tartja, hogy Izrael lefújná a Gáza elleni szárazföldi támadást, mivel szerinte két társadalom konfliktusáról van szó.

Ha az állam nem vesz elégtételt, a társadalom fog elégtételt venni”

– szögezte le a szakértő, aki szerint a Hamász terroristái bestiális módon gyilkoltak, raboltak, élve égettek el embereket.

Robert C. Castel kiemelte, hogy a konfliktus kapcsán Izraelnek a nemzetközi térben egy nagyon erős koalíció egységére kell vigyáznia, mivel Irán mellett távolabbi ellenségei is vannak a zsidó államnak. A szakértő megjegyezte, a szárazföldi manőver politikai és katonai okok miatt késlekedik, egyfelől a túszok kiszabadítását meg kell próbálni, másfelől pedig az amerikaiak kívánságát is tiszteletben kell tartani, akik azt kérik, várjanak a támadással.

Izrael nem volt felkészülve egy ilyen háborúra. Két nap alatt szinte annyi embert mozgósítottak, mint eddig Ukrajna”

– fogalmazott, majd hozzátette, két tűzgyűrű is jelen van: a belső az izraeli arab lakosság, a külső pedig Libanonban, Szíriában, Jemenben és Iránban is van. A túszokkal kapcsolatban megjegyezte, mivel a Hamász terroristái nem civilizáltak, így nem adják ki a túszok listáját, nem tudni, ki él még az elraboltak közül.

A műsorvezető elmondta, az Európai Unió megháromszorozta a Palesztinának szánt támogatásokat a tragikus események kirobbanása óta, mire Robert C. Castel annyit válaszolt:

Európa ezzel preventív öngyilkosságot követ el.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt