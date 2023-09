Osztrák külpolitikai szakértő: Orbán külön előnyökben reménykedik, ezért késlelteti a svéd NATO-tagságot

Alexander Krenn osztrák külpolitikai szakértő fejtette ki a véleményét a svéd NATO-csatlakozás körüli kérdésekről, az egyik legnagyobb osztrák bulvárlapban, a Neue Kronen Zeitungban.

A szakértő szerint a magyar miniszerelnök Recep Tayyip Erdogan török elnökhöz hasonlóan politikai engedményeket akar kicsikarni a svéd csatlakozás fejében. A szakértő szerint az, hogy a török elnöknek ez már több területen be is jött, Orbán Viktort is megerősítheti ebben a szándékában.

Krenn úgy látja, hogy Nyugaton egyre inkább visszatetszést kelt, hogy Budapest és Ankara mind a mai napig meghiúsítja a svéd tagságot, ugyanakkor hozzáteszi, hogy Stockholm sem folytat hibátlan politikát. Véleménye szerint sokat segíthetne az ügyön, ha a svéd kormány nem vádolná lépten-nyomon a magyar kormányt a jogállamiság megsértésének vádjával.

Az ilyen kijelentéseket ugyanis Orbán Viktor becsmérlésnek veszi, ezért az utóbbi hetekben különösen

felerősödtek a magyar kirohanások.

Az elemző úgy látja, hogy a magyar vezetés „már nem biztos” abban, hogy a parlament egyáltalán törvénybe iktatja majd a ratifikációs okmányokat. Ezért a szövetségeseknek tovább kell győzködniük Orbánt. Az, hogy Erdogan igen mondott nagyon sok engedmény eredménye volt.

Hogy Orbán miért késlelteti a svéd csatlakozást, arról csak találgatni lehet.

– tette hozzá a szakértő.

