„A fronton nem alakul rosszul Moszkva szempontjából a helyzet, és a globális játszmákban is erősítette a pozícióit Oroszország. Ráadásul a Kreml elfeledtetve a Prigozsin zendülése nyomán támadt belpolitikai bizonytalanságot, erőt demonstrált a helyi választásokon is. Ezek után magabiztosan utazhatott Vlagyimir Putyin Vlagyivosztokba, ahová megérkezett Kim Dzsong Un is. Úgy tűnik tehát, lendületesen indította az őszt Oroszország.

Lendületben van Oroszország. A G20-ak csúcstalálkozója Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping távollétében is Moszkva, valamint az úgynevezett globális Dél sikerét hozta. Az Oroszországot ezúttal pellengérre nem állító, el nem ítélő zárónyilatkozat egyértelműen kudarc Ukrajna számára, a Nyugat pedig kénytelen volt tudomásul venni, hogy az ENSZ mellett a legnagyobb globális platform fenntartása érdekében egyre több kompromisszumra kényszerül. Ezután az orosz választási napra szegeződött a figyelem már csak azért is, mert a Nyugat még nem tett le Putyin rendszerének megrengetéséről. Ez érthető is, hiszen a jelenlegi helyzetben lényegében csak ez adna reményt arra, hogy a fronton Ukrajna megfordíthassa a háború számára egyelőre nem túl fényes menetét.

A helyi választások azonban azt bizonyították, hogy a hatalom túl van a Prigozsin zendülése utáni sokkon, és a társadalom, ha nem is túl lelkesen, de felsorakozik a hatalom mögött. Ezután az orosz elnök magabiztosan utazhatott el a Kelet felé fordulást már a találkozónak helyszínt adó város nevében is szimbolizáló (urald a keletet) vlagyivosztoki fórumra, ahol a plenáris ülésen elemében érezve magát oda-odaszúrt a Nyugatnak.

A Keleti Gazdasági Fórumra egy ideje már oda kell figyelni, ám mindenek előtt Washingtonban most azért tekintenek aggodalommal az orosz Távol-Kelet politikai, gazdasági központjára, mert megérkezett oda, Kim Dzsong Un, Észak-Korea és Oroszország közeledése pedig nem jó hír sem a nyugati blokknak, sem pedig Ukrajnának.”

Nyitókép: Kremlin Press Office/Handout / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP