„Felröppent a hír, hogy Vera Jourová értékekért és átláthatóságért felelős uniós biztos kiszáll a brüsszeli politikából. Meg kell mondanom, ha én lennék a cseh politikus hölgy helyében – ami persze teljes képtelenség −, már sokkal korábban megcsömörlöttem volna önmagamtól, s emiatt jóval hamarabb bedobtam volna a törülközőt.

Megfeküdte volna a gyomromat, hogy olyan »európai értékekért« vagyok felelős, amelyeket döntően az unión belül túlhatalommal rendelkező balliberális erők jelöltek meg értékekként, s amelyeknek semmi közük a konzervatív, nemzeti és keresztény értékekhez. Fogadjuk el, hogy a globalista, balliberális gyomor olyasmit is be tud fogadni, ami megfekszi a normális értékek iránt fogékony politikusokét, de van azért itt más is.

Nevezett hölgy helyében legkésőbb 2021 elején megcsömörlöttem volna önmagamtól, amikor a legnagyobb technoló­giai cégek, mint a Twitter, a Facebook, a Google és az Amazon kizárták a még regnáló amerikai elnököt a közösségi platform­jaik használatából.

Jourová akkor egy szót sem szólt, nem tiltakozott a Twitter önkényes lépése ellen, amiért lábbal tiporta a vélemény- és szólásszabadságot

mint kimagasló liberális értéket azzal, hogy megszüntette Donald Trump kommunikációs lehetőségeit.

Jourová asszony mondhatná erre, hogy mindez Amerikában történt, ő pedig az európai értékek védelméért felel, de mint tudjuk, a szólásszabadság nem kontinensfüggő, másrészt a Twitter (ma már X) és társai Európában éppúgy jelen vannak, mint az Egyesült Államok területén.

Ez csak azért jutott eszembe, mert a napokban Jourová – elfelejtve, hogy már bejelentette a leköszönését – figyelmeztette a Twitter (X) új tulajdonosát, Elon Muskot, miszerint:

»Figyelni fogjuk, mit csinál.«

Vajon miért kellett figyelmeztetni az amerikai multimilliárdost?

Nos azért, mert az X állítólag nagyon elmarad a dezinformációellenes uniós normáktól, és tartani lehet attól, hogy megsérti a nemrég hatályba lépett, digitális szolgáltatásokról szóló uniós törvényt.

Ha az »értékfelelős« Jourová azért fenyegetné Muskot, mert lehetővé tette, hogy a másfél éve felfüggesztett Donald Trump ismét jelentkezzen az X-en, vagy netán azért, mert nem tiltja le az amerikai Trump-ellenes demokratáknak nem tetsző véleményeket, akkor persze kilógna a lóláb. Most csak azért fenyegetőzik a csehek brüsszeli üdvöskéje, aki amúgy sokat tett már hazánk megbüntetése érdekében is, mert úgy véli, hogy a Kreml és szövetségesei az online platformokon a megszokottnál is aktívabbak lesznek az európai parlamenti választások előtt.

Szerinte tartani kell az orosz propaganda és dezinformáció erősödésétől, és ez azért jobban hangzik, mintha a nyugati propaganda hazugságairól kellene nyilatkozni. Arról az »orosz beavatkozásról« például, amivel annak idején Trump elnökválasztási kampányát próbálták lejáratni, s amelyről azóta kiderült, hogy kőkemény dezinformáció volt. Jourová asszony fontos pozíciót tölt be, és valóban védhetné az európai értékeket.

Történetesen figyelmeztethetné Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét: ugyan már ne erőltesse ennyire Ukrajna uniós csatlakozását, és ne hirdesse széltében-hosszában, hogy ez az ország mennyire elkötelezett az európai demokrácia hősies védelme mellett.”

***