„Valóságos Brutusként lépett fel hétvégén Volodimir Zelenszkij. Szombaton este egykori legfőbb támogatóját, Ihor Kolomojszkij oligarchát vették őrizetbe, vasárnap este Oleg Reznyikov védelmi minisztert menesztette. Mindkettőjüket korrupciós vádak miatt.

A két elnökhöz közeli közszereplő félreállítása azonban csak a jéghegy csúcsa, a januári hadseregen belüli túlárazott beszerzési visszaélések és a háború teljében külföldön luxuskörülmények között vakációzó kormánypárti képviselő botránya óta gyakorlatilag az államigazgatás minden területét elérte a tisztogatás. Amint a – mindeddig a nyugati támogatások garanciájának számító – védelmi miniszter kényszerű menesztése, az újabb beszerzési botrány is mutatja, nem sok sikerrel.

Bár a nyugati szövetségesek továbbra is aggódnak adományaik sorsa miatt, a háborús erőfeszítések finanszírozását vélhetően nem fogja korlátozni az Ukrajnát eluraló rendszerszintű korrupció, mert az orosz agresszió elleni fellépés összeurópai biztonsági kérdés. Az euroatlanti integrációs törekvéseket viszont komolyan veszélyezteti. Ukrajnának a háború egyben lehetőséget adott a gyorsított és könnyített eljárásra, de a korrupció visszaszorítása így is egyik alapfeltétel. Az elvárás jogos, amennyiben türelemmel társul, hiszen ilyen szintű korrupciót, ami Ukrajnát is jellemezi – akárcsak a posztszovjet térség minden államát – nem lehet egyik napról a másikra felszámolni sem elnöki rendeletekkel, sem törvényekkel, sem erre szakosított hatóságok felállításával.”

Nyitókép: Володимир Зеленський / Twitter