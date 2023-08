„Amikor a független sajtó (baloldali sajtó, ugye, Magyarországon nem létezik) attól hangos, hogy a tihanyi Tranzit mekkora parasztvakítás a sajtószabadságot tekintve, hiszen azzal, hogy pl. egy MZP-t is kiültetnek vitázni egy színpadra, csak azt a látszatot akarják kelteni, hogy itt valójában nincs diktatúra, de egyébként van, szólásszabadság meg nincs – szóval mindezzel egyidőben a szólásszabadság és tökéletes társadalmi konstruktum hazájában, az Egyesült Államokban épp most ért véget egy fél évtizedes tortúra: egy keresztény hitét hangsúlyozó derék gazdának megtiltották, hogy a termelői piacon árulja a portékáját, mert mi az már, hogy a hagyományos családmodell mellett áll ki? Hát tönkre kell tenni, egyértelmű, nem? A woke-isták és LMBTQ-huszárok logikájában némi bukfenc felsejlik azért itt a diszkrimináció és elfogadás szavakkal való heveny dobálózás közben, de ilyesmin ne akadjunk fent.

Steve Tennes, a Country Mill Farms tulajdonosa 2010 óta árult a michigani East Lansing városkájának termelői piacán, majd a város vezetése két Facebook-görgetés között 2016-ban talált egy posztot, amiben Tennes kiemeli, ő és vállalkozása a katolikus tanítást vallja az azonos neműek házasságával kapcsolatban, így mivel gyümölcsösét esküvői helyszínnek is kiadja, közli: az azonos nemű párok máshol keresgéljenek. Még abban a hónapban vádat emeltek ellene, kitiltották a piacról, mivel megsértette a város diszkriminációellenes irányelveit, bár Tennes hangsúlyozta: a piacon mindenféle hátterű embernek árultak eddig is, és ezután is ezt tervezik.

A gazdát egyébként nem kellett félteni, ő is pert indított a városi tisztviselőkkel szemben, hiszen megsértették vallási szabadságjogait. Állításuk szerint több magánember is támogatta őket ebben, akik, mint mondták, elnyomva érzik magukat konzervatív nézeteik miatt.

Mindenesetre sikersztori lett az övék, idén augusztusban a bíróság kimondta, a város vezetése megsértette Tennesék alkotmányos jogait, amikor kitiltották őket a városi piacról vallási meggyőződésük miatt.

Szóval, csak azt szeretném kérni a nagy »nerezgetések«, »putyinistázások« meg »diktatúrázások« közepette, főként azoktól, akik rettenetesen elnyomva érzik magukat a Balaton-környéki arborétumukban, ha már Amerika idén 2,2-szer több dúsított uránt vásárolt az oroszoktól, mint tavaly (annak ellenére, hogy nekünk itt Európában az a mantra, mint tudjuk, hogy a csúnya oroszokra ránézni is tilos), és az ilyen vallásüldözések is napi jelenséggé válnak, hogy legalább az örökösen lobogtatott ideál kilétén gondolkozzanak el.”