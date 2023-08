Államrend elleni összeesküvéssel vádolják Trumpot, megy a bíróság elé

A Capitolium ostromának napján az épület közelében beszédet tartó Trump még mindig Pence-t sürgette, hogy cselekedjen helyesen, a dühös tüntetők és a Capitoliumba betörők közül pedig

sokan konkrétan népharaggal fenyegették az alelnököt,

aki egyes források szerint az épületen belül veszélyesen közel került a behatoló tömegekhez.

Pence a nyár elején Iowában arról beszélt: szerinte Trump bátorította fel a Capitolium előtti tüntetőket, és ismét megerősítette, hogy téves volt az az elképzelés, miszerint ő képes lett volna felülbírálni a választás eredményeit.

„És az amerikai embereknek tudniuk kell, hogy azon a napon Trump elnök azt követelte tőlem, hogy válasszak közte és az alkotmány között”

– fogalmazott Pence, úgy folytatva: „Most a választóknak ismét egy hasonló döntést kell meghozniuk. Én az alkotmányt választom és mindig így fogok tenni.”

Pence szerint Donald Trump capitoliumi ostrom alatti tetteinek ki is kellene zárniuk, hogy Trump valaha visszatérhessen a hatalomba. „Hiszem, hogy aki önmagát az alkotmány elé helyezi, soha nem lehet az Egyesült Államok elnöke.”

Ami pedig most történik, az a Trumppal szembeni első jogi felelősségre vonási kísérlet az elvesztett elnökválasztásával és a Capitolium 2021 januári ostromával kapcsolatban, ami azóta is a legélesebb politikai viták tárgya az Egyesült Államokban.

A volt elnöknek nem lesz könnyű dolga önmagában sem, az eljárást lefolytató bíró személye meg még inkább nehezíti a felelősségre vonás megúszását.

Tanya S. Chutkan bírónő Jamaikáról származik, és Barack Obama demokrata elnök jelölte kerületi bírónak 2014-ben. Chutkan ítélkezett a Capitolium ostromához kapcsolódó több ügyben is, méghozzá meglehetősen szigorúan. Mint arról az Euronews beszámol:

a bírónő néhány alkalommal még az igazságügyi minisztérium ügyészei által kértnél is szigorúbb ítéletet hozott.

Összesen 31 ember ügyében járt el, és egyikük sem úszta meg hosszabb-rövidebb börtönbüntetés nélkül.

Chutkan így indokolta meg a bírói gyakorlatát a zavargással kapcsolatos ügyekben: „Egyértelművé kellett tenni, hogy a kormány erőszakos megdöntésére és a békés hatalomátadás megakadályozására tett kísérletek, valamint a bűnüldöző szervek elleni támadások egészen biztosan büntetést vonnak maguk után”.

Trump ugyanakkor ezen túlmenően már most is több eljárással néz szembe az amerikai igazságszolgáltatásban.

Az ellene folyó eljárások ugyanakkor nem hogy csökkentették, hanem meg is erősítették népszerűségét. A FiveThirtyEight választási szakportál legújabb kutatásai szerint

a republikánus választók körében 53 százalékon áll Donald Trump,

míg a második helyen Ron DeSantis szerénykedik 16 százalékkal. Az előválasztáson szintén induló Mike Pence, Trump korábbi alelnöke, mostani ellenfele pedig mindössze 4 százalékos támogatottságot tudhat magáénak.

De ha a jövő évi elnökválasztásig esetleg valamelyik ügyben elítélik, sőt letöltendőt kap Donald Trump, a volt elnök akkor is elindul a választáson – ígéri maga Trump, és ahogy lapunk is beszámolt arról, az amerikai jog nem is tiltja ezt. A kérdés csak az, hogy mi történik akkor, ha az esetleges börtönbüntetését töltő Donald Trump meg is nyeri a választást – erre aztán tényleg nem volt precedens az amerikai politikatörténetben.