„Még a pár nappal ezelőtti kommentek margójára a fontosról és nem fontosról egy háborúban annak menete szempontjából.

Van, ami fontos is és látványos is. Van, ami látványos, de nem fontos, és persze van ami fontos, de nem látványos. A PR a látványost szereti, akkor is, ha nem fontos. A krími vagy dnyeperi ukrán motorcsónakos partraszállások látványosak, de a nagy kép szempontjából szerintem nem fontosak, mert nem tudnak fenntartható nagy támadás forrása lenni. Ha bármelyik félnek sikerül akadályoznia a másik utánpótlását mondjuk hidak felrobbantásával, az látványos is és fontos is – ld. Herszon. Ha viszont mondjuk valaki elektronikai zavarással lefogja a másik támadó drónjainak nagy részét, az nem látványos, nem lehet belőle jó videót összevágni, de rendkívül fontos.

Ezen kívül van egy csomó dolog, ami fontos, csak nem tudunk róla egyáltalán, rá sem kerül egy nyílt forrásokból dolgozó elemző radarjára. Ez a »nem tudjuk« faktor – ami egyébként még a főszereplőket is befolyásolja. A háború köde van Putyin és Zelenszkij körül is, csak kisebb mint körülöttünk.”

Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Kozlov