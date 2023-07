„Újabb meglepetéssel készülünk” – üzente Putyinnak a Szabad Oroszország Légió parancsnoka

Caesar, a Szabad Oroszország Légió parancsnoka interjút adott nemrég a kijevi Observernek, melyet a Guardian is szemlézett. A Putyin-ellenes félkatonai csoport szóvivője elmondta,

harcosai újabb határokon átnyúló támadást terveznek Oroszországba,

és „igyekeznek kihasználni a Kremlben kialakult zűrzavart”.

„Újabb meglepetéssel készülünk a következő egy hónapban” – hangsúlyozta Caesar, majd hozzátette, hogy ez lesz a harmadik akciójuk. „Nagyra törő terveink vannak. Az egész területünket fel akarjuk szabadítani” – jegyezte meg.

Mint ismert, a néhány száz orosz katonai önkéntesből álló légió májusban és június elején hajtott végre támadásokat. Elfoglalták az orosz Belgorod városához közeli határ menti falvakat, csetepatéba keveredtek az orosz hadsereggel, és foglyul ejtettek tíz orosz katonát is.

„Óriási probléma van a pénzzel”

A lap az interjút idézve arról is írt, Caesar „jóslata” szerint

Putyin rezsimje 2024 végére összeomlik,

ami véleménye szerinte már most is „repedezett és instabil”. Elmondta, hogy az orosz hadseregben elégedetlenség uralkodik, amit az okoz, hogy sok a – megfogalmazása szerint – „lelkiismeretlen” vidéki katona, aki csak azért vonult be, mert „le volt égve”. Hozzátette: „óriási probléma van a pénzzel”.

A Putyin-ellenes katonai szóvivő szerint a Wagner-csoport feloszlatása növeli Ukrajna esélyeit a harctéren. „A Wagner-csoport volt Oroszország legkompetensebb katonai alakulata. Harcoltam ellenük Bahmutban. Majdnem sikerült bevenniük a várost. Távozásuk rontja az orosz hadsereg morálját. Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy Ukrajna ellentámadása sikeres lesz” – tekintett a jövőben.

Putyin paranoiássá vált

„Putyin 23 év hatalom után paranoiássá és rémültté vált, olyan lett, mint Sztálin az utolsó éveiben”

– hasonlította össze a két vezetőt Caesar. A szóvivő arról is szólt, hogy szerinte egyetlen módja annak, hogy megszabaduljanak az orosz elnöktől, az a fegyveres megbuktatás. „A politikai párbeszédnek nem volt értelme, mert Putyin képes eltiporni a gyengébb ellenfeleit” – derült ki az interjúból.

***

Nyitókép: ARIS MESSINIS / AFP