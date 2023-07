Itt az újabb lista: ilyen fegyvereket küld Ukrajnának a Biden-kabinet

A Sky News szerdai cikke szerint az USA további 1,3 milliárd dolláros biztonsági csomagot jelentett be Ukrajnának. Az ország az Ukrajna Biztonsági Segítségnyújtási Kezdeményezés programjának pénzeszközeit használja fel, amely lehetővé teszi Joe Biden kormányának, hogy fegyvereket vásároljon az ipartól, ahelyett, hogy az amerikai fegyverkészletekből venné ki. A fegyverek és rendszerek szállítása a rendelkezésre állástól és a gyártási ütemezéstől függ. Íme, mit tartalmaz a csomag:

– fejlett föld-levegő rakétarendszer (NASAMS).

– Lőszerek

– 152 mm-es tüzérségi lövedékek

– aknamentesítési felszerelés

– Drónok

Nyitókép: Illusztráció / STR / PRESS-SERVICE OF COMMANDER-IN-CHIEF OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP