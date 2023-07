Ezt lépheti a magyar kormány a svéd NATO-csatlakozás kapcsán

A vilniusi NATO-csúcs legfontosabb eseménye – Ukrajna rendkívül elegáns lepattintásán túl – Recep Tayyip Erdoğan török elnök bejelentése volt arról, hogy „a lehető leghamarabb” a Nagy Nemzetgyűlés elé küldi ratifikálásra Svédország NATO-csatlakozását.

Nagyon még nem örülhet Svédország

Azóta persze kiderült, hogy a kását nem eszik olyan forrón – a magyarhoz hasonlóan ugyanis a török parlament is nyári pihenőre vonul július 15-ével, az addig fennmaradó pár napban pedig aligha megy át a török törvényhozáson az ügy. Ráadásul a török elnök arról is hírt adott, hogy a kisebbik kormánypárt, az erdogani Igazság és Fejlődés Pártjától (AKP) jobbra álló Nemzeti Akciópárt (MHP) nincs teljesen meggyőződve arról, hogy Svédország teljesítette a kurd szervezetek támogatásának leállítására vonatkozó ígéreteit, márpedig nélkülük nincs meg a parlamentben a ratifikációhoz szükséges többség –

tárgyalni kell velük tehát, amely szinte biztosan áthúzza az ügyet július 15-e utánra, azaz októberre.

A török kormánypárti sajtó az ügy kapcsán „tesztidőszakról” ír, melyben a törökök a Nyugat őszinteségét teszik majd próbára: a török kormányhoz közel álló lap szerint a július 15-e és október 1-je közötti 2,5 hónapban kiderül majd, hogy tartja-e a Nyugat az ígéreteit, s a török parlament majd ennek függvényében határoz. A valószínűleg leginkább belpolitikailag fontos, a választás után már kisebb jelentőségű kurdügyi elvárások az elmúlt napokban a török közbeszédében háttérbe szorultak, a Yeni Şafak is inkább arról ír, hogy az F-16-os és F-35-ös amerikai repülőgépek megvásárlásának engedélyezése, a török állampolgárok EU-s vízumszerzésének megkönnyítése (amely egyébként Erdoğan elnökválasztási ellenfele, Kemal Kılıçdaroğlu egyik fő választási ígérete volt), valamint a Nyugat Törökország elleni „hallgatólagos szankciói”, gazdasági korlátozó intézkedései képezhették a vilniusi csúcs idején megszületett török-nyugati politikai megállapodás tárgyát.

Törökország részéről nem új stratégia, hogy

nagy sajtójú nyugatbarát bejelentéseket tesz, majd azokat tartalmilag némiképp kiüresített formában ülteti át a gyakorlatba.

A török gazdaságot Erdoğannak egyszer már sikerült stabilizálnia azáltal, hogy rendszeresen, hosszan és sajtónyilvánosan tárgyalt a Nemzetközi Valutaalappal a megegyezés vagy az IMF-hitel felvételének legcsekélyebb látszata nélkül – a Törökország iránti befektetői bizalmat ugyanis önmagában a nyugati pénzügyi intézményekkel való megegyezés perspektívája, a mentőcsomag lehetősége is helyreállította. Törökország most hasonló helyzetben van: a masszív külkereskedelmi deficit miatt zuhanórepülésben van a török líra, az ország pedig igen magas kamattal jut csak a gazdasági növekedésének sarokkövét jelentő devizahitelhez. A fizetési mérleg egyensúlyának megteremtéséhez – ezáltal a líra stabilizálásához és az infláció letöréséhez – Törökországnak devizabeáramlásra van szüksége úgy az államkötvényeibe, mind a reálgazdaságába. Miután Erdoğan elnök elmúlt hónapokban lebonyolított közel-keleti körútja során világossá vált, hogy az öbölbéli olajmonarchiák pénze ehhez önmagában nem lesz elég, a Nyugattal való kiegyezés magától értetődően logikus lépés. Nem zárható ki tehát, hogy Erdoganék a NATO kapcsán az IMF-cselt ismétlik majd meg.

Magyarország számára is új helyzet van

Annak ellenére, hogy Törökország részéről nem a következő hetekben várható döntés a svéd NATO-csatlakozásról, Magyarország számára a helyzet így is megváltozott. A török NATO-vétó nyílt végű, hosszútávú adottságból zárt végű, középtávon megszűnő tényezővé vált, Magyarországot pedig köti az a rendszeresen megismételt ígérete, hogy nem akadályozza Finnország és Svédország belépését a szövetségbe – azaz török vétó nélkül nem tartunk magyar vétót sem. A legmagasabb szintről érkezett ezen túlmutató gesztus is: Novák Katalin köztársasági elnök – aki saját bevallása szerint kevésbé látja árnyaltan a háborút, mint a miniszterelnök – hónapokkal ezelőtt világossá tette már, hogy szerinte

a magyar parlamentnek mihamarabb, késlekedés nélkül ratifikálnia kellene a svéd NATO-csatlakozást.

Magyarország az ígéretét Finnország esetében be is tartotta, nem sokkal a török ratifikáció előtt a magyar parlament áldását is megkapta a finn belépés. Ebben az esetben ugyanakkor – akár sikerült rendezni a finn-magyar viszonyban fennálló nézeteltéréseket, akár nem – nem igazán sikerült elkerülni azt a látszatot, hogy Magyarország a maga számára semmit nem ért el, és kizárólag a török vétó feladásának nyomása alatt cselekedett. Svédország esetében ugyanakkor úgy tűnik, van két és fél hónapunk ezt a látszatot elkerülni, és megelőzni azt a – tényektől függetlenül is előállni képes – kommunikációs blamázst, hogy Magyarország látszólag kizárólag a török vétó feloldása miatt, a maga számára bármiféle haszon nélkül szavaz a svéd NATO-csatlakozás mellett.

A magyar forgatókönyvek

Hogy Magyarország számára a svéd NATO-csatlakozás késleltetése járt-e haszonnal, az nehezen eldönthető kérdés. Svédország részéről egyelőre nem érkeztek meg ugyan a kormány által várt „bizalomerősítő lépések”, de érdemes nem megfeledkezni arról, hogy 2023 első félévében Svédország adta az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét,

és ebbéli minőségében kétszer is belerúghatott volna Magyarországba.

Egyrészt a Tanács napirendjére tűzhette volna a hazánk szavazati jogának elvételéhez vezető hetes cikkelyes eljárást, amelynek a Tanácsban messze több „foga” lett volna, mint az Európai Parlamentben, amely részéről a hetes cikkely lényegében bohóckodásnak tekinthető. Másrészt tehetett volna lépéseket a magyar soros elnökség elvétele, elhalasztása, hatásköreinek megnyirbálása érdekében is.

Hazánk viszonylagos uniós elszigeteltségére való tekintettel az a meglepő, hogy Svédország ezeket a lépéseket nem tette meg. Amennyiben a NATO-val kapcsolatos magyar vétópozíciónak ehhez bármiféle köze volt, már megérte – ha viszont Svédország eleve nem készült ilyesmire, akkor NATO-csatlakozásuk késleltetésére Magyarország feleslegesen áldozott politikai tőkét.

Mindenesetre a svéd soros elnökség június végi lejártával a tanácsi szempontok kikerülhetnek a magyar számításból, ha az ottani ütések kivédése volt a vétó célja, akkor az célt ért, elengedhető. Ebben az esetben gesztusértékét tekintve

valószínűleg célszerűbb is nem másfél nappal a majdani török ratifikáció előtt lépni,

azt a látszatot keltve, hogy Magyarország az ügyben nem szuverén.

Sőt, most néhány hétnyi intenzív magyar-svéd tárgyalást, adott esetben magas szintű bilaterális találkozót és kölcsönös pozitív nyilatkozatokat követően akár korábban is megérheti összehívni egy rendkívüli parlamenti ülést a ratifikáció érdekében (bár a magyar külügyi bizottság elnöke, Németh Zsolt ezt nem tartotta szükségesnek, ki sem zárta azt teljesen egyértelműen, és azt is nyilvánvalóvá tette, hogy normál menetrend esetén szeptemberben elkezdik a munkát).