The Guardian: Európa retteg a Trump–Musk párostól, a fasizmus visszatérésétől tart

Európa a novemberi amerikai elnökválasztás óta felkészült a Donald Trump visszatérése jelentette kihívásra, de az európai stabilitást fenyegető veszély korábban érkezett, és sokkal súlyosabbnak tűnik, mint amire még a pesszimisták is számítottak – írja a The Guardian. Trump máris újra felmelegítette a Grönlanddal kapcsolatos területi követeléseit, egyértelművé téve, hogy ezek nem valami rosszízű viccek az első ciklusából, hanem befejezetlen ügyek, amelyeket minden szükséges eszközzel, akár katonai eszközökkel is meg kíván oldani.

Eközben Trump pénzügyi támogatója és bizalmasa, Elon Musk a világ leggazdagabb embere, az X közösségi médiaplatform tulajdonjogát arra használja fel, hogy agresszívan támogassa az európai szélsőjobboldali pártok ügyét, és