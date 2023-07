Fukuyama magyarszidása: mi van az amerikaiak kivételességtudatával?

Akármilyen formát is ölt, akármilyen hangsúlyai is vannak, az amerikai különlegességtudat létezik, és ez határozottan megmutatkozik mind a hétköznapi amerikaiak, mind az amerikai politika attitűdjein. Van is erre egy teljesen bevett kifejezés: „American exceptionalism”. Seymour Martin Lipset ezt amerikanizmusnak is nevezte.

Ez az egész kivételességtudat az amerikai identitás része.

Szóval Fukuyama kezdhetné a nemzeti különlegességtudatok miatti aggódást a saját háza táján. Akár szó szerint is, ugyanis a saját koncepciója a történelem végéről úgyszintén eme kivételességtudat terméke.

Ami pedig a demokráciafajtákat illeti: nem csak többféle demokrácia van, hanem többféle demokrácia-tipológia. A sok közül az egyik legérdekesebb a Notre Dame Egyetem 2011-es, globális kutatásán alapuló, ami szerint egy demokrácia nem tud egyszerre minden „demokratikus” célt megvalósítani. Ők hatféle demokráciatípust sorolnak fel, amelyek így vagy úgy, de kizárják egymást, legalábbis nem lehet maradéktalanul megvalósítani őket egyszerre, egy időben, egy helyen: a schumpeteri választási (minimalista, elitista) demokráciát, a liberális demokráciát, a többségi demokráciát, a részvételi demokráciát, a deliberatív demokráciát és az egalitariánus demokráciát.

Amúgy ezek formailag mind tudnak liberális demokráciák lenni, viszont mindegyik másra helyezi a hangsúlyt, és mindegyikre van példa Európában. És a lényeg, hogy nincs köztük hierarchikus viszony, azaz egyik sem jobb a másiknál.

Leginkább a liberális és a többségi demokrácia áll ellentétben egymással

– mutatnak rá a szerzők. A liberális demokrácia, amelyet szerintük konszenzusos vagy pluralista demokráciának is lehet becézni, az átláthatóság, az állampolgári szabadság, a joguralom, a számonkérhetőség, a „fékek és ellensúlyok” és kisebbségi jogok köré épül, ezek biztosítására szerződik. Ez a nézőpont a politikai hatalmat negatív szempontból ítéli meg, azaz a demokrácia ez esetben a hatalom korlátozásával, határaival definiálható. Fontos az írott alkotmány, a média szerepe, a bíróságok, az érdekcsoportok, a decentralizáció.

A többségi demokrácia (felelős pártkormányzás) éppen hogy ellenkező oldalról közelít: a többség a szuverén. A hatékony kormányzás érdekében a politikai hatalmat a többségi demokráciában centralizálni és koncentrálni kell, és kiemelt szerepe van benne a politikai pártoknak.