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arány magyar főváros európa budapest

Méghogy Budapest drága? Van, ahol 102 évig kell dolgozni egy saját lakásért

2026. június 26. 08:08

A magyar főváros szerencsére az első tíz európai városba sem fért be.

2026. június 26. 08:08
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Lisszabonban lehet a legnehezebben saját otthonhoz jutni Európában, derül ki a legfrissebb adatsorból, amely a helyi fizetéseket és a lakások árát veti össze. Az Euronews cikke szerint a portugált fővárosban csaknem 19 évig kell dolgozni, hogy a helyi átlagkeresetből megvehessünk egy átlagos lakást. A Numbeo adatai szerint pontosan 18,7 évig kell dolgozni a saját otthonhoz, amivel Európában egyedül egy horvátországi település, Split tud versenyezni, negatív értelemben, ott ugyanennyi idő, mire összegyűlik egy saját lakásra. 

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Szakértők szerint az ideális szám valahol 10 év körül kellene, hogy alakuljon, afölött már problémásnak mondható a helyi lakáspiac. Vagy a fizetések túl alacsonyak, vagy pedig az ingatlanárak vannak elszállva. 

Európában a két listavezetőt Prága, Tirana és Milánó követi, 18,1 évvel. Bécsben 17,4, Belgrádban 17,2, Párizsban 17, Londonban 16, Brnóban pedig 15,8 év az arány.

Budapest tehát nincs benne az első tízben, igaz, nem is sokkal marad le a maga 14,6 évével. 

Pont ugyanennyi az arány Ljubjanában is. A régióban Pozsony e felett áll, 15,4-el, míg Bukarest megfizethetőbb még, ott 11 év az arány. 

Világviszonylatban ezzel a magyar főváros a 63. helyen áll a listán. A legrosszabb helyzet globálisan nézve egyébként a brutális túlnépesedés előtt álló Nigériában van. Lagosban, a fővárosban elképesztő: 102 évig kell dolgozni a saját otthonért. Nem csoda, hogy sokan hagyják el az országot

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Csak kicsivel jobb az arány Sri Lanka fővárosában (47,7 év), de Bangkokban (37,8 év) és Hanoiban (37,7) is egy egész életet le kell dolgozni ahhoz, hogy nyugdíjas korunkra saját otthonban pihenhessünk. Az első tízbe, bőven 30 év feletti arányokkal egyébként több Fülöp-szigeteki és már távol-keleti városok is bekerültek. 

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Összesen 3 komment

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stormy
2026. június 26. 08:36
egy jó állapotu 140m2-es budapesti családi ház árán hasonló mértetüt tudsz venni délfloridában. az usa többi részén nagyobbat is. egy jobb helyen levő judapesti nem panel lakás ára kb egy hasonló méretű condó ára floridában. amiket 1800-5000 dolcsiért lehet kiadni havonta... és 30% önrészre már kapsz kérdés, jovedelem, stb nélkül hitelt. akkor is ha nem vagy állampolgár. gyak veszel három házat egyben laksz a másik kettöt kiadod az kifizeti a 3 ház hitelét és még megélhetésre is vastagon marad. vagy kiadod mindhárnat és bérelsz egy condó-t 1500-2000usd-ért az oceán mellett. turista vizummal 6honapig kint vagy télen, nyáron meg visszajössz europába vagy ahova akarsz.
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Levinya
2026. június 26. 08:29
Most gondolom milyen boldog akinek nincs lakása, a statisztika biztos felvidította, de jó 2 % nagyobb az esélyem mint egy portugálnak, amúgy 91 %-os ingatlan álománnyal rendelkező magyarországon arról cikkezni folyamatosan, hogy lakhatási válság van, több mint félrevezető.
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1
0
salátás
2026. június 26. 08:23
Az Euronews cikke szerint a portugált fővárosban csaknem 19 évig kell dolgozni, hogy a helyi átlagkeresetből megvehessünk egy átlagos lakást. ------------ mióta is eu tag portugália? érdemes a sok birkának elgondolkoznia, hogy igazából teremt e bármiféle jólétet ez a fantasztikus közösség....
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