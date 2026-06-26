Méghogy Budapest drága? Van, ahol 102 évig kell dolgozni egy saját lakásért

Lisszabonban lehet a legnehezebben saját otthonhoz jutni Európában, derül ki a legfrissebb adatsorból, amely a helyi fizetéseket és a lakások árát veti össze. Az Euronews cikke szerint a portugált fővárosban csaknem 19 évig kell dolgozni, hogy a helyi átlagkeresetből megvehessünk egy átlagos lakást. A Numbeo adatai szerint pontosan 18,7 évig kell dolgozni a saját otthonhoz, amivel Európában egyedül egy horvátországi település, Split tud versenyezni, negatív értelemben, ott ugyanennyi idő, mire összegyűlik egy saját lakásra.