Méghogy Budapest drága? Van, ahol 102 évig kell dolgozni egy saját lakásért

Fordulat jön: a Tisza Párt által felvázolt bérlakásmodell alapjaiban alakítaná át a lakáspiacot
A kérdés az, hogy a fiatalok saját lakáshoz jutását segítené, vagy inkább a nagybefektetők ingatlanállományát növelné.
A magyar főváros szerencsére az első tíz európai városba sem fért be.
Lisszabonban lehet a legnehezebben saját otthonhoz jutni Európában, derül ki a legfrissebb adatsorból, amely a helyi fizetéseket és a lakások árát veti össze. Az Euronews cikke szerint a portugált fővárosban csaknem 19 évig kell dolgozni, hogy a helyi átlagkeresetből megvehessünk egy átlagos lakást. A Numbeo adatai szerint pontosan 18,7 évig kell dolgozni a saját otthonhoz, amivel Európában egyedül egy horvátországi település, Split tud versenyezni, negatív értelemben, ott ugyanennyi idő, mire összegyűlik egy saját lakásra.
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A kérdés az, hogy a fiatalok saját lakáshoz jutását segítené, vagy inkább a nagybefektetők ingatlanállományát növelné.
Szakértők szerint az ideális szám valahol 10 év körül kellene, hogy alakuljon, afölött már problémásnak mondható a helyi lakáspiac. Vagy a fizetések túl alacsonyak, vagy pedig az ingatlanárak vannak elszállva.
Európában a két listavezetőt Prága, Tirana és Milánó követi, 18,1 évvel. Bécsben 17,4, Belgrádban 17,2, Párizsban 17, Londonban 16, Brnóban pedig 15,8 év az arány.
Budapest tehát nincs benne az első tízben, igaz, nem is sokkal marad le a maga 14,6 évével.
Pont ugyanennyi az arány Ljubjanában is. A régióban Pozsony e felett áll, 15,4-el, míg Bukarest megfizethetőbb még, ott 11 év az arány.
Világviszonylatban ezzel a magyar főváros a 63. helyen áll a listán. A legrosszabb helyzet globálisan nézve egyébként a brutális túlnépesedés előtt álló Nigériában van. Lagosban, a fővárosban elképesztő: 102 évig kell dolgozni a saját otthonért. Nem csoda, hogy sokan hagyják el az országot.
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Bár Starmerék igyekeznek elhitetni, hogy legyőzték a migrációs válságot, hamar kiderült, hogy ennek éppen az ellenkezője az igaz, ráadásul hatvanas évek óta nem hagyta el ennyi brit a szigeteket, mint tavaly.
Csak kicsivel jobb az arány Sri Lanka fővárosában (47,7 év), de Bangkokban (37,8 év) és Hanoiban (37,7) is egy egész életet le kell dolgozni ahhoz, hogy nyugdíjas korunkra saját otthonban pihenhessünk. Az első tízbe, bőven 30 év feletti arányokkal egyébként több Fülöp-szigeteki és már távol-keleti városok is bekerültek.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt