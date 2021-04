Hadházy rendelte meg a Medián kutatását, mely szerint ő nyerne Zuglóban

Zuglóban gyakorlatilag egymásnak feszült az ellenzék, miután a Momentum bejelentette: Hadházy Ákost indítja a kerületben az előválasztáson.

Mint arról mi is beszámoltunk, Zuglóban készített közvélemény-kutatást a Medián, amely szerint az ellenzéki szavazók relatív többsége a Momentum jelöltjeként induló Hadházy Ákost támogatja Tóth Csaba szocialista országgyűlési képviselővel szemben.

A 168 Óra most arról ír, hogy a kutatást személyesen a Momentum jelöltje rendelte meg és ő finanszírozta annak elkészülését. Hadházy örült az eredménynek, de szerinte nem elég, hogy most úgy tűnik, hogy neki nagyobb szavazótábora van, „azokat az embereket el is kell vinni addig”, hogy szavazzanak rá, ezért tovább dolgozik.

Zuglóban gyakorlatilag egymásnak feszült az ellenzék, miután a Momentum bejelentette: Hadházy Ákost indítja a kerületben az előválasztáson. Tóth Csaba, a kerület szocialista képviselője számos alkalommal nemtetszésének adott hangot a döntéssel kapcsolatban, hiszen Zugló közismerten baloldali fellegvár, és szerinte a Momentumnak fideszes mandátumokat kellene inkább elvinnie. Hadházy azonban úgy véli, Zuglóban vannak kérdéses ügyek.

