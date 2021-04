„Te vagy a következő”– írta a 16 éves lányt lelövő rendőrnek LeBron James, majd törölte posztját

Újabb ügy borzolja a kedélyeket Amerikában: fél órával a Derek Chauvin-per minneapolisi ítélethirdetése előtt lelőttek egy késsel hadonászó 16 éves lányt. Az esetről videó is készült.

Az áldozat, Ma'Khia Bryant édesanyja, Paula Bryant a helyi műsorszolgáltatónak, a WBNS-TV-nek nyilatkozva azt mondta, lesújtották a történtek, és hogy lánya szerető lány volt. „Ennek nem kellett volna megtörténnie” – mondta a nő, és hozzátette, hogy válaszokat akar.

A lelőtt lány nevelőotthonban élt, és anyja „alig várta, hogy hazajöjjön”.

Késelésre készülhetett

A rendőrségi sajtótájékoztatón közzétett testkamerás videófelvételen látható, hogy több ember tartózkodott az épület előtt, és egy fiatal lány késsel hadonászva nekirontott két embernek. Az egyik rendőr meglőtte a támadót, aki erre azonnal összeesett. A lány kórházban halt bele sebesüléseibe.

Az incidens után tiltakozások voltak Columbus utcáin, illetve a helyszínen

LeBron James megszólalása

Megszólalt a kosárlabdázó LeBron James is, óriási vihart kavarva. A sztársportoló ugyanis egy sztoriban a lányt lelövő rendőrről posztolt képet „te vagy a következő” szöveggel.

„Ez nem egyetlenegy rendőrről szól. Ez a rendszerről szól” – fogalmazott LeBron James, akinek bejegyzése akkora felháborodást váltott ki, hogy a Los Angeles Lakers klasszisa végül törölte azt. Az Egyesült Államok legnagyobb rendőri szakszervezete gyalázatosnak és rendkívül vakmerőnek ítélte meg a megnyilvánulást. Mint mondják, a tiszt ezzel megmentette annak a lánynak az életét, akire rátámadtak.

Egy amerikai szenátor azzal vádolta a 36 éves kosarast, hogy posztja erőszakra buzdított. Amikor a rendőrt megkérdezték, hogy miért nyitott tüzet, arra hivatkozott, hogy a támadónak kése volt. LeBron azonban úgy érzi, túlkapás történt, a helyzet pedig megoldható lett volna lövöldözés nélkül – írja a TMZ.

Nyitókép: MTI/EPA/David Maxwell

"YOU'RE NEXT"

This post by @KingJames could be read as an incitement to violence against a @ColumbusPolice officer who responded to the attempted stabbing attack by #MakhiaBryant. LeBron James has deleted the tweet. Here is an archive: https://t.co/6Dn4LnS22M #BLM pic.twitter.com/epH7EQFjuf