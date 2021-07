Nemi és faji kvótát vezet be a pilótáknál a United Airlines

„A pilótafülkénknek minden nap tükröznie kell a gépeink fedélzetén lévő sokféle embercsoportot. Ezért azt tervezzük, hogy a következő évtizedben az 5000 pilóta 50 százaléka nő vagy színes bőrű ember lesz. Tudjon meg többet és jelentkezzen most” – áll az United Airlines toborzólevelében, melyet a Twitterre helyeztek ki és a cég képzési programjára, a United Aviate Academy-re irányító linket tartalmaz. A United Airlines pénzügyi partnere, az amerikai JPMorgan Chase bank 1,2 millió dollárt ajánlott fel ösztöndíjakra.

Our flight deck should reflect the diverse group of people on board our planes every day. That’s why we plan for 50% of the 5,000 pilots we train in the next decade to be women or people of color. Learn more and apply now: https://t.co/VbOFvFOksB pic.twitter.com/r0ScH6MQAJ