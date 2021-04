Lélegzetelállító felvételeket készítettek Magyarországról

A National Geographic Európa a magasból című sorozatában ezúttal Magyarországot mutatja be.

A National Geographic Európa a magasból című sorozata a kontinens különböző országait mutatja meg a levegőből – írja a HVG. Hozzátették, hogy a hatrészes sorozatban Franciaország, Törökország, Finnország, Svédország, Görögország és

Magyarország természeti, kulturális és építészeti értékeit láthatjuk madártávlatból.

Bár a magyarországi epizódnak az előzetese a portál szerint olyan lett, mint egy imázsfilm, az epizódban olyan ritkábban látott tájak, épületek is feltűnnek majd, amelyekkel a külföldi turistáknak szóló reklámok biztosan nem foglalkoznának, írják.

A filmben felbukkanó látványosságok

A sorozatban nemcsak a Hortobágyot vagy a Széchenyi Gyógyfürdőt mutatják meg a magasból, hanem például a Soproni TV tornyot is, a Városligetet vagy Szentkirályszabadját, az egykori szovjet laktanyát, amely 1996 óta üresen áll, és mára teljesen visszahódította a növényzet az egykori panelházakat. A Zsolnai építészeti kerámiával fedett épületeink, így a Mátyás templom teteje, a Szilágyi Dezső téri templom, a Szent László templom vagy a Magyar Állami Földtani Intézet is láthatók majd az epizódban, de forgatott a National Geographic stábja a Balatonnál és a Bokodi-tónál is, amely utóbbit „lebegő falunak” is nevezik. A NatGeo riporterei a légifelvételek készítése mellett még a horgászokat is meginterjúvolták, írják.

A magyarországi rész április 11. este kilenc órakor látható a National Geographic csatornán, az epizódot harminc országban vetítik le.