The New York Times: Magyarország a 12. legjobban átoltott ország a világon

Az amerikai lap cikkét megosztó Orbán Balázs odaszúrt az összeomló magyar oltási programról beszélő baloldalnak.

„A baloldal szerint összeomló magyar oltási program hatására Magyarország ma a világ 13., legjobb átoltottsági mutatóval rendelkező országává vált. Az Európai Unióban pedig már csupán Málta áll előttünk” – írta közösségi oldalára Orbán Balázs. A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára forrásként a The New York Times vonatkozó cikkét osztotta meg követőivel, melyben egy interaktív világtérképen is nyomon lehet követni az oltás folyamatát.

A bejegyzés közzététele óta egyébként még egy helyet javított Magyarország: a 12. helyre jöttünk fel – jegyzi meg a hírről beszámoló Magyar Nemzet.

Orbán Balázs felidézte, hogy az ellenzék a napokban ismét a tökéletes alkalmatlansággal kevert, kivételes rosszindulatról tett tanúbizonyságot.

„A koronavírus-járvány harmadik hullámának elején, két hete még teljes nyitást követeltek, erről ma már leginkább mélyen hallgatnak”– idézte vissza a korábbi baloldali követeléseket Orbán.

„Az idejüket azóta az tölti ki, hogy a baloldali médiával karöltve támadják a futó oltási programot, meg persze tovább beszélgetnek arról a fantom Moderna-vakcináról, ami szerintük minden problémánkat megoldaná, miközben abból az adagból az első darab csak idén decemberben érkezne meg” – mutatott rá egy másik hazugságra Orbán Balázs. Hozzátette: „Mire az a szállítmány megérkezne, rég azzal fognak majd támadni minket, hogy miért rendeltünk ennyi vakcinát…”

„Köszönjük mindenkinek, aki beoltatja magát, s köszönjük mindenkinek a türelmet, hogy elviseli a menetrendszerű baloldali ámokfutást, illetve az átmenetileg visszatérő szigorításokat!” – zárta bejegyzését az államtitkár.

Nyitókép: The New York Times/Orbán Balázs Facebook-oldala