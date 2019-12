A vonat padlóján ülve tweetelt Greta, majd átült az első osztályra

Vonattal utazott haza Greta Thunberg a madridi klímacsúcsról. „Utazás túlzsúfolt vonatokon Németországon keresztül. És végre, úton haza!” – ezzel a szöveggel posztolt Greta a vonatpadlón üldögélve a Twitterre – írja a Welt.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o