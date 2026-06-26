Kitüntették Erdő Péter bíborost a katolikus tanítás és élet tisztaságának védelméért

– olvasható a méltatásban.

A mély, személyes hit pajzsként biztosította Erdő Péter számára a világos látást a hit igazságának védelmében, és biztosította az erőt, hogy a küzdelemben ne válaszoljon rosszal a rosszra – tette hozzá Sajgó Szabolcs.

A Parma fidei - Hit pajzsa díjat 2002-ben alapította Horváth Béla volt MDF-es és kisgazda politikus, korábbi országgyűlési képviselő és a 2008-ban elhunyt Gyurkovics Tibor író.