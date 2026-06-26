Kitüntették Erdő Péter bíborost a katolikus tanítás és élet tisztaságának védelméért

A díjat Erdő Péterrel együtt eddig 31-en kapták meg. Nemrég például az a Ferences szerzetes, akivel tavaly ősszel Hadházy Ákos tüntetői rárontottak a templom előtt. Közismert, hogy Reisz Pál a kommunizmus alatt zaklatásoknak és megfigyelésnek volt kitéve az államhatalom részéről.
„Reisz Pál atya kitüntetése elismerése annak, hogy nem csupán azok a személyek tekinthetők a kommunista diktatúra áldozatainak, akiket kivégeztek, börtönbe vetettek vagy kínoztak, hanem azok is, akik mindennapi csendes áldozatvállalásuk közepette ki voltak téve a verbális erőszaknak, a megfélemlítésnek, a zsarolásoknak és a fenyegetéseknek” – szögezte le Michael Wallace Banach memphisi címzetes érsek, Magyarország apostoli nunciusa Reisz Pál kitüntetésével kapcsolatban.
(Mandiner/MTI)