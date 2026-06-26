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erdő péter reisz pál parma fidei - hit pajzsa díjat sajgó szabolcs

Kitüntették Erdő Péter bíborost a katolikus tanítás és élet tisztaságának védelméért

2026. június 26. 21:15

Megkapta a Parma fidei - Hit pajzsa díjat Magyarország prímása. „Erdő Péter hívő bölcsessége, hűsége a szent tudományokhoz a csapdák és buktatók között, valamint a katolikus egyház szolgálatára feltétel nélkül átadott élete ma is példát mutat és erőt adhat” – olvasható Sajgó Szabolcs méltatásában.

2026. június 26. 21:15
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Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érseket Hit pajzsa-díjjal tüntették ki – közölte a főegyházmegye sajtószóvivője pénteken az MTI-vel. A bíborosnak a kitüntetést a budapesti Prímási palotában adta át Horváth Béla, a díj alapítója, kurátora és Sajgó Szabolcs jezsuita pap, jószolgálati nagykövet pénteken.

Erdő Péter az elismerést a katolikus tanítás és élet tisztaságának tudós szolgálatáért és védelméért, valamint a Kárpát-medence és Európa nemzeti katolikus egyházai közötti híd szerep betöltéséért vehette át.

Sajgó Szabolcsnak a közleményben szereplő laudációja szerint 

a 2002-ben alapított díj célja azoknak a még élő egyházi személyeknek, papoknak, szerzeteseknek az elismerése, akik a kommunista diktatúra alatt, az üldöztetés éveiben hűséggel kitartottak hitük és magyarságuk mellett úgy, hogy ezzel példát adtak a mai nemzedéknek is.

Jelezte: a díj odaítélése szempontjából Erdő Péter munkásságának csak az 1990 előtti évei számítanak. Sajgó Szabolcs szerint aki kicsit is ismeri az egyház mindennapi belső és külső életét a diktatúra alatt, annak számára csodával határos, ahogyan Erdő Péter élete alakult ebben az időszakban, ahogyan tanulmányait folytatta, majd nemzetközileg elismert tudóssá vált a különféle adminisztratív és egyéb akadályok közepette.

Erdő Péter hívő bölcsessége, hűsége a szent tudományokhoz a csapdák és buktatók között, valamint a katolikus egyház szolgálatára feltétel nélkül átadott élete ma is példát mutat és erőt adhat 

– olvasható a méltatásban.

A mély, személyes hit pajzsként biztosította Erdő Péter számára a világos látást a hit igazságának védelmében, és biztosította az erőt, hogy a küzdelemben ne válaszoljon rosszal a rosszra – tette hozzá Sajgó Szabolcs.

A Parma fidei - Hit pajzsa díjat 2002-ben alapította Horváth Béla volt MDF-es és kisgazda politikus, korábbi országgyűlési képviselő és a 2008-ban elhunyt Gyurkovics Tibor író.

A díjat Erdő Péterrel együtt eddig 31-en kapták meg. Nemrég például az a Ferences szerzetes, akivel tavaly ősszel Hadházy Ákos tüntetői rárontottak a templom előtt. Közismert, hogy Reisz Pál a kommunizmus alatt zaklatásoknak és megfigyelésnek volt kitéve az államhatalom részéről.

„Reisz Pál atya kitüntetése elismerése annak, hogy nem csupán azok a személyek tekinthetők a kommunista diktatúra áldozatainak, akiket kivégeztek, börtönbe vetettek vagy kínoztak, hanem azok is, akik mindennapi csendes áldozatvállalásuk közepette ki voltak téve a verbális erőszaknak, a megfélemlítésnek, a zsarolásoknak és a fenyegetéseknek”szögezte le Michael Wallace Banach memphisi címzetes érsek, Magyarország apostoli nunciusa Reisz Pál kitüntetésével kapcsolatban.

(Mandiner/MTI)

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Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Összesen 3 komment

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gullwing
2026. június 26. 21:20
Az a sajtós közölte a hírt aki ott örömködött a tiszabulin?!
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