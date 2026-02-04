Von der Leyen telefonon egyeztetett Magyar Péterrel: világossá vált a Tisza Párt célja (VIDEÓ)

Az idézett mondat Tarr Zoltán egy korábbi Tisza-fórumon elhangzott kijelentésére utal, amely szerint egy választási győzelem esetén a párt megtehetne bármit, beleértve akár adóemeléseket vagy Ukrajna pénzügyi támogatását is.

Amint azt a videón végén is hallható mondat és maga a felvétel is alátámasztja, Magyar Péter nem mondana nemet Brüsszel elvárásaira, és egy esetleges választási győzelem után kész lenne végrehajtani az Európai Unió minden, a magyar szuverenitással szembemenő utasítását.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom weboldalán is beszámolt a Magyar Péter és Brüsszel között kialakult kapcsolatról és felhívta a figyelmet arra, hogy a magyaroknak van lehetősége véleményt nyilvánítani a témában a Nemzeti Petíció aláírásával. A kezdeményezés célja, hogy nemet mondjon a globalista beavatkozásra, az előkészített bábkormányra, valamint a magyar emberek pénzének Ukrajnába történő eljuttatására.

Mint ahogy a weboldal is elmagyarázza, a brüsszeli vezetés célul tűzte ki, hogy Magyar Péter kormányra juttatásával beavatkozzon hazánk belügyeibe. Ezen körülmények között pedig megnyugtató példa lehet Donald Trump választási győzelme, aki a patrióta érdekeket győzelemre véve tudott érvényesülni a globalista befolyás felett.