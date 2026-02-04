Von der Leyen telefonon egyeztetett Magyar Péterrel: világossá vált a Tisza Párt célja (VIDEÓ)

Nagy a gond a Tiszánál: kétségbeesve hajkurásszák az aktivistákat
Az informátorok egybehangzó véleménye szerint miközben Magyar Péter egyre hangosabban követel figyelmet, a mögötte álló aktivisták száma látványosan csökken.
Ursula von der Leyen telefonon egyeztet Magyar Péterrel arról, milyen lépéseket vár el Brüsszel a Tisza Párttól.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom Facebook-oldalán közzétett videó egy neo-noir detektívképregény hangulatát idézve mutatja be, miként egyeztet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével arról, milyen lépéseket vár el Brüsszel a választásokon induló politikai erőtől.
A videóban Von der Leyen utasításaként hangzik el:
Most az a feladata, hogy küldjön pénzt Ukrajnába.”
Erre válaszul Magyar Péter szájából egy, Tarr Zoltántól – a Tisza Párt alelnökétől – származó idézet hangzik el: „Így lesz! Persze előbb választást kell nyerni, aztán mindent lehet...”
Az idézett mondat Tarr Zoltán egy korábbi Tisza-fórumon elhangzott kijelentésére utal, amely szerint egy választási győzelem esetén a párt megtehetne bármit, beleértve akár adóemeléseket vagy Ukrajna pénzügyi támogatását is.
Amint azt a videón végén is hallható mondat és maga a felvétel is alátámasztja, Magyar Péter nem mondana nemet Brüsszel elvárásaira, és egy esetleges választási győzelem után kész lenne végrehajtani az Európai Unió minden, a magyar szuverenitással szembemenő utasítását.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom weboldalán is beszámolt a Magyar Péter és Brüsszel között kialakult kapcsolatról és felhívta a figyelmet arra, hogy a magyaroknak van lehetősége véleményt nyilvánítani a témában a Nemzeti Petíció aláírásával. A kezdeményezés célja, hogy nemet mondjon a globalista beavatkozásra, az előkészített bábkormányra, valamint a magyar emberek pénzének Ukrajnába történő eljuttatására.
Mint ahogy a weboldal is elmagyarázza, a brüsszeli vezetés célul tűzte ki, hogy Magyar Péter kormányra juttatásával beavatkozzon hazánk belügyeibe. Ezen körülmények között pedig megnyugtató példa lehet Donald Trump választási győzelme, aki a patrióta érdekeket győzelemre véve tudott érvényesülni a globalista befolyás felett.
