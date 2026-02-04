Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
tisza párt magyar péter ursula von der leyen brüsszel ukrajna

Von der Leyen telefonon egyeztetett Magyar Péterrel: világossá vált a Tisza Párt célja (VIDEÓ)

2026. február 04. 10:32

Ursula von der Leyen telefonon egyeztet Magyar Péterrel arról, milyen lépéseket vár el Brüsszel a Tisza Párttól.

2026. február 04. 10:32
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom Facebook-oldalán közzétett videó egy neo-noir detektívképregény hangulatát idézve mutatja be, miként egyeztet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével arról, milyen lépéseket vár el Brüsszel a választásokon induló politikai erőtől.

A videóban Von der Leyen utasításaként hangzik el:

Most az a feladata, hogy küldjön pénzt Ukrajnába.”

Erre válaszul Magyar Péter szájából egy, Tarr Zoltántól – a Tisza Párt alelnökétől – származó idézet hangzik el: „Így lesz! Persze előbb választást kell nyerni, aztán mindent lehet...”

Az idézett mondat Tarr Zoltán egy korábbi Tisza-fórumon elhangzott kijelentésére utal, amely szerint egy választási győzelem esetén a párt megtehetne bármit, beleértve akár adóemeléseket vagy Ukrajna pénzügyi támogatását is.

Amint azt a videón végén is hallható mondat és maga a felvétel is alátámasztja, Magyar Péter nem mondana nemet Brüsszel elvárásaira, és egy esetleges választási győzelem után kész lenne végrehajtani az Európai Unió minden, a magyar szuverenitással szembemenő utasítását.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom weboldalán is beszámolt a Magyar Péter és Brüsszel között kialakult kapcsolatról és felhívta a figyelmet arra, hogy a magyaroknak van lehetősége véleményt nyilvánítani a témában a Nemzeti Petíció aláírásával. A kezdeményezés célja, hogy nemet mondjon a globalista beavatkozásra, az előkészített bábkormányra, valamint a magyar emberek pénzének Ukrajnába történő eljuttatására.

Mint ahogy a weboldal is elmagyarázza, a brüsszeli vezetés célul tűzte ki, hogy Magyar Péter kormányra juttatásával beavatkozzon hazánk belügyeibe. Ezen körülmények között pedig megnyugtató példa lehet Donald Trump választási győzelme, aki a patrióta érdekeket győzelemre véve tudott érvényesülni a globalista befolyás felett.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

zakar zoltán béla
2026. február 04. 12:09
Majd elszaladt Recskre havat SEperni?!
totumfaktum-2
2026. február 04. 11:24
A kikerült 600 oldalas doksi a "Konvergenciaprogram" címet viseli. Kísértetiesen egyezik - a Bizottság "ajánlásaiban" rendszeresen rögzített elvárásaival, és - számos tiszás politikus és szakértő igazolt, felvételeken rögzített nyilatkozataival. Magyar Péter kijelentette, hogy ezek a tiszás szakértők és politikusok a tisza álláspontját képviselik. A konvergenciaprogramokat a mindenkori kormányoknak be kell nyújtaniuk a Bizottságnak. Ebből következően a VALÓDI kormányprogramok kötelező módon alapulnak a konvergenciaprogramokon. Ez az, "amiről most nem lehet beszélni, mert megbukunk. Választást kell nyerni, azután mindent lehet."
Szerintem
2026. február 04. 11:10 Szerkesztve
Hát persze, a póráz. Vagy gondolja még valaki, hogy azért tolják a tiszafostost, hogy valami mást csináljon, mint amiért tolják? Nyilvánvaló, hogy Ursula, Weber követelményeit kell teljesítenie, ahhoz igazodik a tiszafostos brutálisan megszorító programja. Nem tehet mást, hiába is tagadja kétségbeesetten hazudozva.
europész
2026. február 04. 11:06
Szep summa gyult ossze a Magyarnak a bevallasa szerint.Nyugodtan elkuldhetne az ukranokhoz.Mire var?
